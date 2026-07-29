Hulajnogami po drodze wojewódzkiej 503

Czytelnik przesłał nam film pokazujący osoby jadące hulajnogami elektrycznymi drogą wojewódzką nr 503 między Tolkmickiem a Kadynami. Nagranie wzbudza pytania o bezpieczeństwo takiego zachowania na ruchliwej trasie. - Po ulicy hulajnogą elektryczną można jeździć tylko wtedy, gdy nie ma ścieżki rowerowej, a dozwolona prędkość na danej jezdni wynosi maksymalnie 30 km/h – przypomina nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej w Elblągu.

- Hulajnogi elektryczne na drodze wojewódzkiej 503 to nie jest rzadki widok. Ludzie jadą z Tolkmicka do Kadyn, a nawet do Suchacza i z powrotem. Ich nie powinno w ogóle tam być. Osoby widoczne na filmie, nie mają kasków. Małe kółka i wysoki środek ciężkości sprawiają, że dziura w drodze, kamień lub wiatr mogą łatwo przewrócić pojazd, a wokół są samochody – mówi Czytelnik, który przesłał nam film.

Policja przypomina, że osoba jadąca hulajnogą elektryczną jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego, więc kierujący musi przestrzegać zasad i przepisów. Od czerwca działa też obowiązek noszenia kasków dla osób poniżej 16. roku życia. Hulajnogi nie są dopuszczone do ruchu po drogach wojewódzkich, krajowych, ekspresowych i autostradach.

- Po ulicy hulajnogą elektryczną można jeździć tylko wtedy, gdy nie ma ścieżki rowerowej, a dozwolona prędkość na danej jezdni wynosi maksymalnie 30 km/h – mówi nadkom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu.

Za jazdę hulajnogą elektryczną po jezdni w niedozwolonych miejscach grozi mandat w wysokości 100 zł (np. za ignorowanie wydzielonej drogi dla rowerów) lub od 50 do 300 zł za inne naruszenia zasad ruchu na drodze.

- Za jazdę hulajnogą elektryczną w 2 osoby grozi mandat w wysokości 300 zł. Zgodnie z polskim prawem o ruchu drogowym hulajnoga jest pojazdem jednoosobowym, a kierującemu surowo zabrania się przewożenia innych osób, zwierząt oraz ładunków – przypomina nadkom. Krzysztof Nowacki.

W czerwcu elbląska policja odnotowała 2 wypadki i 6 kolizji z udziałem kierujących hulajnogami elektrycznymi, 3 osoby zostały ranne. W lipcu był to jeden wypadek i 3 kolizje, w których jedna osoba została ranna.