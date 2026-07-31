Nareszcie weekend: Triathlon, Dni Pasłęka, Salon Muzyczny i festiwal we Fromborku

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

Elbląg stał się centrum europejskiego triathlonu. To właśnie w tym mieście odbywają się Mistrzostwa Europy w triathlonie na dystansie sprinterskim i w sztafetach mieszanych. Wielkie sportowe emocje zaplanowano na 31 lipca i 1 sierpnia. Centrum zawodów jest na Starym Mieście. Triathlonowe emocje będą też nam towarzyszyć w niedzielę, 2 sierpnia, gdzie odbędzie się kolejna edycja Garmin Triathlon Tour i na trasę ruszą amatorzy tego sportu z całego kraju.

III edycja Musicus Copernicus FROMBORK FESTIVAL oraz II odsłona Wioski Dawnej Warmii odbędą się w dniach 31 lipca-2 sierpnia we Fromborku. - Zapraszamy mieszkańców regionu i turystów do wspólnego świętowania muzyki, tradycji i żywego dziedzictwa Warmii - informują organizatorzy.

W dniach 1-2 sierpnia odbędą się dni Pasłęka, wystąpi m.in. Varius Manx i Kasia Stankiewicz, Dawid Kwiatkowski, Kubańczyk, Korzuh. Program jest tutaj.

1 sierpnia odbędzie się kolejna Sobota z przewodnikiem PTTK. Tym razem temat to „Religie świata... piszę ikony”; prowadzi Krzysztof Krajnik, zbiórka przy cerkwi grekokatolickiej przy ul. Traugutta, godz. 10.

Czas na kolejną odsłonę Letniego Kina pod Chmurką, która odbędzie się w sobotę, 1 sierpnia na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. Seans rozpocznie się ok. godz. 21. Tym razem będzie można obejrzeć film Wielki Marty.

2 sierpnia o 17 w Bażantarni ETK zaprasza na na „Wieczór poezji i miłości” w ramach Letniego Salonu Muzycznego. Będzie to nastrojowa podróż w scenerii elbląskiej Bażantarni przez najpiękniejsze strofy polskiej i światowej poezji. Aktorzy elbląskiego teatru zaprezentują starannie wybrany cykl wierszy o miłości - od klasycznego zachwytu Mickiewicza, przez zmysłowość Leśmiana i ironię Szymborskiej, aż po współczesną energię Rupi Kaur.

Zobacz też, co dzieje się w ten weekend w sporcie.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego weekendu!