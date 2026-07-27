Wieczór poezji i miłości w Bażantarni

Już w najbliższą niedzielę zapraszamy na „Wieczór poezji i miłości”. Będzie to nastrojowa podróż w scenerii elbląskiej Bażantarni przez najpiękniejsze strofy polskiej i światowej poezji. Aktorzy elbląskiego teatru zaprezentują starannie wybrany cykl wierszy o miłości - od klasycznego zachwytu Mickiewicza, przez zmysłowość Leśmiana i ironię Szymborskiej, aż po współczesną energię Rupi Kaur.

Będzie to wieczór wzruszeń, uśmiechu i chwili refleksji nad wielowymiarowością uczuć. Na scenie muszli koncertowej w Bażantarni: Irena Adamiak, Marta Masłowska, Dariusz Siastacz, Mikołaj Ostrowski.

XXIX Letni Salon Muzyczny Bażantarnia 2026 Patronatem Honorowym objął Prezydent Elbląga dr Michał Missan.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Samorządu Miasta Elbląg i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Tegorocznymi Partnerami są: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu, Nadleśnictwo Elbląg, ELPOSTER Jolanta Olszewska, Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne, Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, Cleaner.

2 sierpnia 2026 r.; godz. 17, wstęp wolny, muszla koncertowa w Bażantarni

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym Letniego Salonu Muzycznego