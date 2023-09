Międzynarodowo w galerii

Bestia w ogniu – to tytuł kolejnej wystawy w Centrum Sztuki Galerii EL, której wernisaż odbył się wczoraj (8 września). Swoje prace przedstawili artyści z Ameryki Południowej, Europy i Azji. Zobacz zdjęcia.

"Głównym zadaniem projektu NOmade Bienal Poland 2023 – Bestia w ogniu jest propagowanie sztuki współczesnej, nie zawsze łatwej w odbiorze" – to fragment zapowiedzi wystawy. I rzeczywiście, znajdą się na nowej ekspozycji trudniejsze w odbiorze prace, albo takie, które mogą wywołać pewne zaniepokojenie, dyskomfort, ale też na pewno - w zależności od wrażliwości odbiorcy - zainteresowanie czy zachwyt. Nowych prac w Galerii EL przybyło kilkadziesiąt i można będzie je oglądać przez kilka najbliższych tygodni. Warto odwiedzić elbląską świątynię sztuki i "Bestię w ogniu", tym bardziej, że wiele prac zrealizowano z myślą o tej konkretnej przestrzeni wystawienniczej.

- Główną ideą było to, że artyści przyjechali specjalnie do tego miejsca i specjalnie dla tego miejsca powstała część prac - mówił Maciej Olewniczak, jeden z kuratorów wystawy. - Taka jest właśnie idea grupy, którą założył Victor Hugo Bravo oraz Herman Pacurucu, którą nazwali NOmade Bienal. W ramach tej grupy tworzą oni prace w Ameryce Południowej. Przez zupełny przypadek nawiązując kontakt z Arkadiuszem Sylwestrowiczem, który również jest kuratorem tej wystawy, udało się do nas zaprosić tych artystów. Zapraszam do podziwiania, oglądania tych prac, do przeżywania tego, co artyści (...) przygotowali. Jest to na wskroś różne, są to ich odczucia dotyczące tego, co się wokół nas dzieje – mówił kurator. Dodajmy, że wersnisażowi towarzyszyły perfromance'y zaproszonych artystów.

- Chcę przede wszystkim przywitać i podziękować wszystkim kuratorom, artystom i artystkom, którzy biorą udział w tej wystawie, a znaczna ich część przyjechała do nas na wieczór otwarcia i od ponad tygodnia towarzyszyła nam w Galerii EL - mówiła podczas otwarcia wystawy Emilia Orzechowska, dyrektor Centrum Sztuki Galerii EL. Dziękowała również swojemu zespołowi za przygotowanie ekspozycji.

Fot. Mikołaj Sobczak

Wystawa potrwa do 26 listopada.

– Kuratorzy: Victor Hugo Bravo (Chile), Hernán Pacurucu C (Ecuador), Arkadiusz Sylwestrowicz (Poland), Maciej Olewniczak (Galeria EL, Poland),

– Kuratorzy sztuki video: Santiago Rueda (Colombia), Francis Naranjo ( Gran Canaria, Spain), Monjur Ahmed (Bangladesh)

– Organizatorzy: Fundacja Art Forma, Centrum Sztuki Galeria EL

Artyści / Artists:

Mario Z (Chile)

Gabriela Carmona Slier (Chile)

Victor Hugo Bravo (Chile)

Angie Bonino (Perú)

Paula Coñoepan (Chile)

Karla Aguirre (Chile)

Ricardo Fuentealba-Fabio (Chile)

Camila Valenzuela Von Appen (Chile)

Iván Zambrano Downing (Chile)

Danilo Espinoza Guerra (Chile)

Maria Victoria Bravo (Chile)

Cheril Linett (Chile)

Wiki Pirela (Venezuela)

Luis Montes Rojas (Chile)

Stefan Paruch (Poland)

Agnieszka Rożnowska (Poland)

Mauricio Bravo (Chile)

Marla Freire (Chile)

Antonio Guzmán (Chile)

Mariela Leal (Argentina)

Fernando Hierro (Argentina)

Denisse Viera Y Constanza Bravo Granadino (Chile)

José Guedes (Brasil)

Demetrio Jereissati (Brasil)

Sara Roitman (Ecuador)

Ila Coronel (Ecuador)

Olmedo Alvarado (Ecuador)

Philip Hall – (USA)

Ricardo Villarroel (Chile)

Melania Lynch (Chile)

Boris Ordoñez (Ecuador)

Carlos Ashton (Ecuador)

Mila Berrios (Chile)

Paz Jara (Chile)

Fabiola Arenas (Chile)

Claudia Mainieri (Chile)

Pablo Núñez (Chile)

Daniela Bertolini (Chile)

Ana Blanchard Chile)

Gabriela Rivera Lucero (Chile)

Colectivo Cactus Intactos (Colombia)

Colectivo Paramédicos (Colombia)

Colectivo Starr Revelación (Colombia)

X Andrade (Colombia)

Edison Quiñónez (Colombia)

Fernando Pareja (Colombia)

Jim Fannkugen (Colombia)

Juan Melo (Colombia)

Lina Hincapié (Colombia)

Leonardo Herrera (Colombia)

Pierre Valls (Colombia)

Rened Varona (Colombia)

Eugenio Merino (Spain)

Avelino Sala (Spain)

Jana Cepa (Slovakia)

Julia Kurek (Poland)

Marcin Dymiter (Poland)

Katarzyna Józefowicz (Poland)

Tomasz Matuszak (Poland)

Jerzy Grzegorski (Poland)

Józef Robakowski (Poland)

Andrzej Brzegowy (Poland)

Igor Omulecki (Poland)

Adam Klimczak (Poland)

Arkadiusz Sylwestrowicz (Poland)

Anna Waligórska (Poland)

Tania Bakum (Ukraine)

Inga Levi (Ukraine)

Anders Ronnlund (Sweden)

Izmet Jonuzi (Kosovo)

Serpil Yildiz (Turkey)

Eduardo Caballero (Gran Canaria, Spain)

Joaquín Sánchez (Paraguayan-Bolivian)

Liliana Zapata (Bolivia)

Nury Gonzales (Chile)

Andre Strahinja (Chile)

Miguel Pons (España)

Pamela Iglesias (Argentina – Chile)

Abraham Riverón (España)

Vivian Déniz (Islas Canaria)

Francis Naranjo (Gran Canaria, Spain)

Farzana Urmi (Bangladesh)

Promotesh Das Pulak (Bangladeshi)

Najmun Nahar Keya (Bangladeshi)

Sanjoy Chakraborty (Bangladeshi)

Tanjil Faterna Tushi (Bangladeshi)

Palas Bhattacherjee (Bangladeshi)

Monjur Ahmed (Bangladeshi)

Farzana Urmi (Bangladesh)

Miguel Angel Vidaurre (Chile)

Ines R. Artola – mediation, reading of the exhibition (Poland-Spain)