Galeria EL zaprasza na kolejną warsztaty. Odbędą się 14 lutego.

Warsztat: Twórcze spotkania // MIŁOŚĆ, SZTUKA i odrobina całej reszty

Kiedy: 14 lutego 2026 roku, sobota

Godzina: 12:00 – 14:00

Cena: 20 zł / osoba

Dla kogo: dla dorosłych oraz młodzieży 15+

Zapisy: e-mail helena@galeria-el.pl lub SMS: 532 885 931. W treści prosimy wpisać: “Twórcze spotkania LUTY”, imię, nazwisko oraz numer telefonu.

Wysłanie wiadomości nie jest równoznaczne z uczestnictwem w warsztatach - jest nim otrzymanie od nas wiadomości z potwierdzeniem.

Podczas warsztatu przyjrzymy się znanym parom ze świata sztuki i sprawdzimy, jak ich związki wpływały na twórczość oraz życie codzienne. Zobaczymy, czy relacje zawsze działały niczym wiatr w żagle, czy bywały też źródłem napięć i trudnych doświadczeń.

W drugiej części zainspirujemy się memami, w których twórcy wykorzystują dawne dzieła sztuki, by w lekki, zabawny albo dający do myślenia sposób komentować współczesność. Odnosząc się do dzisiejszych czasów, stworzymy własne miłosne obrazki - memy, które można będzie zachować dla siebie albo podarować swojej Walentynce lub Walentemu.

Prowadząca: Helena Wojciechowska