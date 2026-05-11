Na tej autostradzie nikt nie jest bezpieczny

W zimną, listopadową noc młoda kobieta zjeżdża z A1 na węźle Kopytkowo i przerażona dzwoni pod numer alarmowy, błagając o pomoc. Gdy policja zjawia się na miejscu, dziewczyna jest już martwa. Tej samej nocy na innym odcinku autostrady zaginie kierowca wraz ze sportowym autem. Tajemniczo, groźnie i przede wszystkim ciekawie zapowiada się nowa książka Elblążanki Agnieszki Pietrzyk pt. "Autostrada".

To czternasta powieść Agnieszki Pietrzyk. Urodzona w Elblągu, z wykształcenia jest historykiem literatury, studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim. Zadebiutowała w 2008 roku powieścią grozy. Jest znana czytelnikom przede wszystkim z kryminałów. Autorka: „Zostań w domu”, „Nikt się nie dowie”, „Czas na miłość, czas na śmierć”, „Śmierć kolekcjonera”, „Porwanie”, „Pałac tajemnic", „Kto czyni zło”, "Terytorium", "Ostatnie słowo" i „Zaproszenie”. Tym razem Elblążanka zabierze nas na przejażdżkę autostradą. Ma być ciekawie, zagadkowo i trochę strasznie, bo nowa książka Agnieszki Pietrzyk zawiera również elementy horroru.

- Na pierwszy rzut oka A1 to tylko trasa szybkiego ruchu: pasy asfaltu, światła samochodów i mijane miejsca obsługi podróżnych. Ale w mojej powieści autostrada będzie czymś więcej. Rozglądając się za nowym pomysłem na fabułę, szukałam czegoś oryginalnego. Uznałam, że nietypowe może być samo miejsce akcji. Postawiłam na trasę szybkiego ruchu – zapowiada Agnieszka Pietrzyk.

Monitoring nie rejestruje momentu jego zjazdu z trasy. Jak można zniknąć bez śladu wraz z autem i przede wszystkim czego tak bardzo wystraszyła się dziewczyna na trasie?

- „Autostrada” to kryminał z elementami horroru. Będzie zagadkowo i trochę strasznie. Mam nadzieję, że ta forma powieści spodoba się czytelnikom. Przygotowując się do pisania książki musiałam poczytać o autostradach w Polsce, o ich architekturze, właściwościach technicznych, funkcjonowaniu i całej tej logistyce, czyli też o miejscach obsługi podróżnych, o zapleczu serwisowym, o monitoringu na autostradzie. Nie była to bardzo trudna wiedza, ale chodziło jeszcze o jej właściwe i ciekawe wykorzystanie w książce – mówi Agnieszka Pietrzyk.

W tym kryminale autostrada jest przestrzenią nieprzyjazną, groźną i niepokojącą. Wydarzają się na niej tragiczne i tajemnicze rzeczy. Ale to również miejsce, które przyciąga swoją grozą. Dlatego przyjaciele dziewczyny, która zginęła na autostradzie, wyruszają nocą jej śladem, aby przeżyć to samo co ona.

"Autostrada” jest już dostępna w promocji w księgarni Inbook.pl. Od dnia premiery, czyli od 20 maja, będzie można ją nabyć w każdej księgarni internetowej i księgarniach stacjonarnych.

Spotkanie autorskie z Agnieszką Pietrzyk odbędzie się w Bibliotece Elbląskiej 16 czerwca o godz. 18.