„Niebezpieczni dżentelmeni” w kinie Światowid

Kino Światowid zaprasza do wspólnego świętowanie 20-lecia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Z tej okazji pokazujemy 20 najsłynniejszych filmów dofinansowanych przez PISF. Kolejnym filmem będzie znakomity obraz „Niebezpieczni dżentelmeni”, na który zapraszamy już 29 lipca o godz. 18.

Z okazji 20-lecia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej zapraszamy Cię na niezwykły seans – „Niebezpieczni dżentelmeni” to dynamiczny film kryminalny z elementami komedii, który opowiada o grupie charyzmatycznych przestępców działających w Londynie. Akcja filmu pełna jest zwrotów, napięcia i intryg, a postacie głównych bohaterów są zarówno zabawne, jak i niebezpieczne.

Produkcja wyróżnia się świetnym dialogiem oraz klimatyczną ścieżką dźwiękową, która doskonale podkreśla atmosferę miejskiego świata przestępczego.

To film, który łączy humor z wartką akcją i zaskakującymi momentami, idealny dla fanów gatunku.

Bilety można nabyć:

- online – https://www.bilet.swiatowid.elblag.pl/,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.

Pozostałe informacje i filmy cyklu na www.kino.swiatowid.elblag.pl