13-latek pójdzie do psychologa bez zgody rodzica

Wspomniana nowelizacja rozszerza prawa nieletnich pacjentów w dostępie do opieki psychologicznej, umożliwiając korzystanie z ambulatoryjnych świadczeń w tym zakresie bez zgody przedstawiciela ustawowego. Konsultacje będą możliwe jedynie w gabinetach współpracujących z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W prace nad ustawą zaangażowany był m. in. senator Jerzy Wisła, który odniósł się do nich podczas poniedziałkowej.

- Może początki będą trudne, jak z każdą nowością, ale myślę, że dzieci, jeśli ta informacja do nich dotrze, będą korzystały z porad. Wydaje mi się, że trzy wizyty są na tyle wystarczające, aby móc „ruszyć” potem również rodzinę. Te trzy wizyty to po prostu początek, jeśli psycholog uzna za koniecznie, to zaangażuje rodzinę i wizyt będzie więcej – oceniła nowelizację posłanka Elżbieta Gelert.

Senator odniósł się też programu dla Żuław, który opracował i przyjął 21 lipca Żuławski Zespół Parlamentarny.

- Przesłaliśmy go rządowi. W ramach programu wyartykułowaliśmy 48 zadań, które mają zostać zrealizowane i rozpisaliśmy na nie 1,4 mld zł. To pieniądze na inwestycje i na utrzymanie infrastruktury do 2036 roku. Rozmawialiśmy o programie z kilkoma ministrami i jest przychylna atmosfera dla niego w klubach poselskich i senatorskich oraz wśród ministrów. Jestem przekonany, że wkrótce znajdzie się on w budżecie państwa – mówił senator Wcisła.