O miłości w „Bajkowej wyspie”

Filia biblioteczna nr 5 Kostka na osiedlu Zawada zaprasza we wtorek (24 maja), o godz.17:00 na zajęcia z cyklu „Bajkowa wyspa” przeznaczone dla dzieci w wieku 4-6 lat wraz z rodzicami/opiekunami, które odbędą się w oparciu o książkę pt. „Miłość” Astrid Desbordes. Wstęp wolny.

Książeczka opowiada o bezwarunkowej miłości rodzica do dziecka. To opowieść w sam raz przed zbliżającym się Dniem Matki. W trakcie spotkania będą przytulanki-masażyki i zabawy paluszkowe, czyli takie, w których wykorzystywany jest zmysł dotyku i proste rytmiczne wierszyki. Zapraszamy do zabawy.

Prosimy o zabranie obuwia na zmianę.

Więcej informacji:

Filia nr 5 KOSTKA (mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 9)

ul. Józefa Wybickiego 20

tel. (55) 625 60 95/96