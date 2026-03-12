Takiej gali jeszcze w Elblągu nie było

28 marca w hali przy al. Grunwaldzkiej w Elblągu odbędzie się Strike King, czyli zawodowa gala w formule kickboxingu w małych rękawicach. W walce wieczoru wystąpi jeden z czołowych zawodników w tej dyscyplinie w kraju, w ringu zobaczymy też wielu elblążan.

Szykuje się wydarzenie, jakiego w Elblągu jeszcze nie było. Organizator – Federacja Strike King – zapowiada wieczór pełen sportowych emocji, 11-12 walk kickboxerskich w małych rękawicach i dodatkowe atrakcje dla widzów.

- Kickboxing w małych rękawiczkach to atrakcyjna formuła do oglądania dla widzów. Wiele walk kończy się przed czasem, co dodaje emocji. To jest taka trochę męska solówka, jak lubię to określać. Albo podejmujesz wyzwanie i idziesz na wymianę, albo przegrywasz. Nie ma tu walki w parterze, jak w MMA – mówi Tomasz Sarara, wielokrotny mistrz Polski w kickboxingu, występujący również w MMA, który jest współwłaścicielem Strike King i promuje tę formułę w kraju. W czwartek przed konferencją prasowa na temat gali zorganizował seminarium dla adeptów tej sztuki walki.

Dotychczas odbyło się siedem gal Strike King. Elbląska, która odbędzie się 28 marca w hali przy al. Grunwaldzkiej o godz. 18.30, będzie ósma. Tradycją stało się, że organizując zawody w danym mieście, promowani są pochodzący z niego sportowcy, którzy walczą w ringu. W Elblągu będą to: Sylwester Stempniewski, Julian Rynkowski, Rafał Kula i Paweł Czajka.

W czwartek odbyła się konferencja prasowa na temat gali Strike King (fot. Anna Dembińska)

- Za każdym razem inwestujemy w zawodników lokalnych. Okazało się, że w Elblągu jest sporo fighterów, którzy w czasie swojej kariery nie zostali w odpowiedni sposób docenieni albo nie mieli okazji pokazać swoich możliwości na naprawdę dobrej gali zawodowego sportu. To wszystko zmieni się 28 marca – zapowiada Tomasz Sarara.

Elblążanin Sylwester Stempniewski ma na swoim koncie 110 amatorskich walk, 90 z nich wygrał. Był m.in. mistrzem Polski juniorów i brązowym oraz srebrnym medalistą MP seniorów w boksie.

Miałem już sparingi na małe rękawice. Myślę, że to będzie większy problem dla przeciwnika niż dla mnie. Większy cios, większa siła. Sądzę, że całe trzy rundy to nie potrwa – zapowiada Sylwester Stempniewski.

Julian Rynkowski to dwukrotny mistrz Polski Sambo Combat i mistrz Europy w Hand to Hand Fighting, formule zbliżonej do kickboxingu, ale dopuszczającej też rzuty.

– Specjalnie odpuściłem start w turnieju w Holandii, by zaprezentować się w Elblągu, przed własną publicznością, przed żoną i córką. To dla mnie wielkie wydarzenie – mówi Julian Rynkowski.

W ringu zobaczymy także Pawła Czajkę, który ma na koncie 100 walk w boksie amatorskim. Był trzykrotnym wicemistrzem Polski, zdobywcą Pucharu Polski i brązowym medalistą MP seniorów. Trenuje boks od 7. roku życia. A także najmłodszego w tym gronie Rafała Kulę, który mimo 19 lat ma już na koncie tytuł mistrza Polski młodzieżowców.

– Przepracowałem przygotowania w najlepszym klubie, z najlepszymi trenerami i chcę iść w zawodowstwo. Stres przed walką pewnie będzie, ale o wiele mniejszy niż tu na konferencji – przyznał Rafał Kula.

W walce wieczoru wystąpi Kacper Muszyński, obecnie szósty zawodnik światowego rankingu, który swoją karierę budował w japońskiej federacji K-1, a jego przeciwnikiem będzie Dan Lingu z Mołdawii. Równie emocjonująco zapowiada się walka, w której Patryk Kłak stanie do walki o obronę mistrzowskiego pasa Strike King ,a jego przeciwnikiem będzie Portugalczyk Mauro Nunes Organizatorzy zapowiadają, że gala może potrwać nawet do północy.

Bilety na galę Strike King są dostępne przez stronę Eventim.pl. Cena od 63,60 zł. Sponsorem tytularnym wydarzenia jest Logbar Domy.