O traumie na Ogrodach

Drugi dzień (6 września) Ogrodów Polityki otworzył popołudniowy panel dyskusyjny pt. „Wszystkie nasze traumy, czyli jak przeszłość determinuje nam przyszłość”. Gośćmi Karoliny Lewickiej byli prof. Michał Bilewicz oraz prof. Przemysław Czapliński.

Dyskusja skupiła się na traumach międzypokoleniowej oraz historycznej.

- To dwa różne zjawiska. Czym różni się trauma międzypokoleniowa od traumy historycznej. Jak należy te zjawiska rozumieć? – rozpoczęła dyskusję Karolina Lewicka (Radio TOK FM).

Jak podkreślił prof. Michał Bilewicz, humanistyka korzysta ze słowa trauma w znacznie szerszy sposób, niż psychologia czy psychiatria.

– Gdy mówimy o transgeneracyjnym przekazie traumy, to zwykle mówimy po prostu o wpływie traumatycznych doświadczeń pokolenia i poprzednich na stan psychiczny kolejnych pokoleń – zaznaczył prof. Bilewicz.

- Potomkowie ludzi, którzy doświadczyli traumy, których życie było w stanie zawieszenia, którzy utracili swoich bliskich, widzieli śmierć na własne oczy - ci ludzie, potomkowie tych straumatyzowanych ludzi, dzisiaj zupełnie inaczej reagują na różne sytuacje, aniżeli osoby, które po prostu nie miały tego typu dziedzictwa – wyjaśniał prof. Bilewicz.

Ogrody Polityki 2025, fot. Anna Dawid

Znaczenie, jak podkreślano, ma też identyfikacja ze wspólnotą, im jest ona wyższa, tym większa trauma. Dodajmy, że prof. Michał Bilewicz jest autorem wydanej w ubiegłym roku książki „Traumaland”, w której zagłębia się w społecznej psychologii Polaków. Książka pozwala zrozumieć, jak historia ukształtowała nasze codzienne zachowania, lęki i obsesje. Przedstawia też wskazówki, jak nie dać się upiorom z przeszłości, czyli traumie historycznej.

- Z punktu widzenia literaturoznawczego trauma jest takim wydarzeniem w życiu człowieka, po którym nie da się opowiedzieć w sposób spójny swojej dotychczasowej biografii. Rozpadła nam się narracja, to jest wszystko. To jest ten nowy punkt, po którym nie możemy dojść do siebie. Jesteśmy skazani na milczenie, na kłamstwo, na jąkanie się. Ale nie jesteśmy w stanie w inkorporować tego co się stało – mówił prof. Przemysław Czapiński.

- Zgadzam się co do tego, że traumy zbiorowe odgrywają ogromną rolę w życiu społeczeństw, i że tych traum w dwudziestym wieku w historii społeczeństw europejskich i historii innych społeczeństw nie brakowało, i że one potrafią oddziaływać na teraźniejszość wiele dekad później - zaznaczył prof. Przemysław Czapiński.

Program

7 września (niedziela)

16:00 – Rozmowy przyżyciowe o słowach i ludziach – spotkanie autorskie z Pawłem Sołtysem

prowadzenie: red. Bartek Chaciński / Tygodnik POLITYKA

Sala „U św. Ducha”, Biblioteka Elbląska

wstęp wolny

Czytanie performatywne prozy autora – aktorzy Teatru im. Sewruka

17:00 – Koncert Brass Federacja

Start: Brama Targowa, przemarsz przez Stare Miasto

wstęp wolny

18:00 – Jazz Band Młynarski-Masecki

Dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego

wydarzenie biletowane