Rapują dla Kacpra z Elbląga. Też możesz pomóc 13-latkowi

- Kacperek przyszedł na świat z ciężką wadą genetyczną RASA1, która spowodowała u niego bardzo groźną malformację tętniczo-żylnej tylnego dołu czaszki. To wada naczyniowa, która już od pierwszych chwil zagrażała jego życiu!

Już w pierwszym miesiącu życia mój syn przeszedł zabieg embolizacji, żeby przeżyć. Gdy miał zaledwie pięć miesięcy, jego stan gwałtownie się pogorszył. Kacperek został wprowadzony w śpiączkę i spędził w niej cały miesiąc. To był miesiąc niepewności, strachu, modlitwy, błagania o cud! Każdego dnia bałam się, że go stracę...

Kacperek przeżył, ale choroba odcisnęła na nim ogromne piętno. Ma niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim. Do dziś nie mówi, jest pampersowany, nie potrafi zadbać o żadną ze swoich potrzeb. Myję go, ubieram, pielęgnuję i czuwam nad nim 24 godziny na dobę - pisze mama Kacpra na stronie zbiórki.