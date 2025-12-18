Rapują dla Kacpra z Elbląga. Też możesz pomóc 13-latkowi
- Bonus RPK, Kali i Czerwin wzięli udział w charytatywnym klipie rapowym „Znieczulica". Projekt powstał, aby pomóc mojemu synkowi Kacperkowi, który zmaga się z wieloma schorzeniami spowodowanymi mutacją genetyczną RASA1 - poinformowała nas mama Kacpra, dzielnego elblążanina. Też możesz pomóc w leczeniu i rehabilitacji chłopca!
- Kacperek przyszedł na świat z ciężką wadą genetyczną RASA1, która spowodowała u niego bardzo groźną malformację tętniczo-żylnej tylnego dołu czaszki. To wada naczyniowa, która już od pierwszych chwil zagrażała jego życiu!
Już w pierwszym miesiącu życia mój syn przeszedł zabieg embolizacji, żeby przeżyć. Gdy miał zaledwie pięć miesięcy, jego stan gwałtownie się pogorszył. Kacperek został wprowadzony w śpiączkę i spędził w niej cały miesiąc. To był miesiąc niepewności, strachu, modlitwy, błagania o cud! Każdego dnia bałam się, że go stracę...
Kacperek przeżył, ale choroba odcisnęła na nim ogromne piętno. Ma niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim. Do dziś nie mówi, jest pampersowany, nie potrafi zadbać o żadną ze swoich potrzeb. Myję go, ubieram, pielęgnuję i czuwam nad nim 24 godziny na dobę - pisze mama Kacpra na stronie zbiórki.
Jej syn zmaga się też m.in. z padaczką lekooporną. Kacper wymaga intensywnej i regularnej rehabilitacji, opieki licznych specjalistów, leczenia neurologicznego i genetycznego, monitorowania stanu mózgu po embolizacji, terapii wspomagających codzienne funkcjonowanie. Koszty są ogromne.
- Mimo tak dramatycznych prognoz on udowadnia, że niemożliwe nie istnieje. Kiedyś słyszeliśmy, że nigdy nie będzie chodził – dziś każdy krok to nasza wygrana - pisze o Kacprze jego mama.
Więcej na siepomaga.pl.