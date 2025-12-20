„Nietoperze” coraz niżej w tabeli

Barkom Każany Lwów nie może powrócić na zwycięską ścieżkę. Siatkarze, którzy swoją bazę mają w Elblągu, przegrali na wyjeździe z drużyną z Suwałk 1:3.

„Nietoperze”, by myśleć o udziale w play off, muszą wygrywać mecze z takim rywalem jak Ślepsk Malow Suwałki, który zajmował przed obecną kolejką przedostatnie miejsce w tabeli PlusLigi. Na nieszczęście Barkomu siatkarze z Suwałk grają coraz lepiej, sobotnie spotkanie wygrali 3:1 i przeskoczyli w tabeli lwowską ekipę na półmetku zasadniczych rozgrywek.

Barkom przegrywał w setach już 2:0, ale zdołał narzucić swój styl gry w trzeciej partii i przedłużył nadzieję na choćby dwa punkty. Niestety, w czwartym secie suwałczanie o wiele skuteczniej bronili i atakowali, doprowadzając najpierw do stanu 19:14, a następnie wygrywając seta do 20.

Warto odnotować, że 100. mecz w PlusLidze rozegrał Ilia Kovalov, a sumę 800 punktów zdobytych w ekstraklasie osiągnął inny gracz Barkomu – Lukas Kampa.

Drużynę z Lwowa w nowym roku czeka najpierw seria spotkań wyjazdowych. W Elblągu siatkarzy zobaczymy dopiero 31 stycznia w meczu przeciwko ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

Ślepsk Malow Suwałki – Barkom Każany Lwów 3:1 (25:20, 25:23, 22:25, 25:20).

Barkom: Kovalov 20, Tupchli 19, Firkal 18, Gueye 7, Kampa 2, Shchurov 2, , Rohozhyn 1, Pope 1, Pampushko, Nakano, Viletskyi, Wożny, Kuts, Schevchenko,