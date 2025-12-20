UWAGA!

Znani, lubiani i podziwiani, którzy odwiedzili Zamech (Ludzie z pierwszy stron gazet w Zamechu)

 Elbląg, Znani i lubiani aktorzy, piosenkarze, trenerzy i muzycy chętnie odwiedzali Elbląg na zaproszenie Zamechu. Żadna inna instytucja w całej historii Elbląga nie miała w tym zakresie tylu zasług co Zamech.
Dziś drugi odcinek bogato ilustrowanej opowieści o sławnych osobach, w tym artystach , którzy za sprawą Zamechu odwiedzili nasze miasto, po to by wystąpić przed lokalną publicznością lub by się spotkać ze swoimi sympatykami. Zamech więc miał w ten sposób ogromny wpływ na rozwój i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga oraz kształtowanie ich gustów artystycznych.

Żadna inna firma w całej historii naszego miasta nie odegrała na tym polu tak doniosłej roli jak Zamech właśnie. Niedawno Sebastian Malicki, dziennikarz portElu, zapytał mnie czy to Zamech rozwijał się w Elblągu, czy to może Elbląg rósł przy Zamechu. Poniższy materiał, jak wszystkie moje artykuły o Zamechu, jest próbą odpowiedzi na to pytanie. Niniejszy zestaw slajdów powstał na bazie tyleż żmudnej, co niesłychanie inspirującej kwerendy ponad 750 wydań „Głosu Zamechu” jak i ksiąg pamiątkowych ZDK Zamech, udostępnionych mi onegdaj przez Teresę Wojcinowicz. Wybrałem z nich dla Was najbardziej reprezentatywne wydarzenia artystyczne, które przyciągały, a nawet emocjonowały swego czasu wielu elblążan. Zapraszam do lektury.

Daniel Lewandowski

Wszystkich zainteresowanych powojennymi dziejami Elbląga, a w szczególności jego przemysłem zachęcam do kontaktu pod adresem daniel.lewandowski1967@gmail.com. Liczę też na dzielenie się ciekawymi wątkami, które mogłyby się stać inspiracją do dalszych opowieści o Zamechu.

  • Pod koniec lat 70-, ,tych byłem na wczasach z rodzicami w ośrodku zamechowskim w Krynicy morskiej i pan Łukaszewicz był tam z wieczorem poezji
    Chester(2025-12-20)
