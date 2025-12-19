UWAGA!

----

Nareszcie weekend: Wystawy, taniec i promocja książki o Elblągu

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

W piątek, 19 grudnia o godzinie 17 na elbląskim Placu Dworcowym odbędzie się kolejne spotkanie z osobami najbardziej potrzebującymi w naszym mieście. Będzie to szczególne spotkanie w wyjątkowym świątecznym wydaniu. Jest ono jedenastym tego rodzaju przedsięwzięciem zainicjowanym przez Misję Teen Challenge, skierowanym m.in. do osób bezdomnych, samotnych oraz potrzebujących.

 

Również 19 grudnia, o godz. 18 w Sali Koncertowej w Ratuszu Staromiejskim (ul. Stary Rynek 25) odbędzie się promocja książki dr Grażyny Nawrolskiej „Ocalić od niepamięci”. Wstęp wolny.

 

W sobotę, 20 grudnia w godz. 10-19 w Centrum Spotkań Europejskich Światowid odbędą się taneczne Mistrzostwa Województwa. Odbywają się na koniec roku kalendarzowego w każdym regionie Polski i ma na celu wyłonienie najlepszych par we wszystkich kategoriach wiekowych z podziałem na style taneczne. Start w Mistrzostwach Województwa daje parom możliwość uzyskania kwalifikacji do udziału w Mistrzostwach Polski.

 

W niedzielę, 21 grudnia w "Werandzie" przy Wieżowej 21 odbędzie się wystawa ilustracji i animacji znanych baśni i legend, gdzie wystąpią mniej lub bardziej znane postacie autorstwa pochodzącego z Elbląga Grzegorza Konopskiego. Wydarzenie odbędzie się w godz. 14-18.

 

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu zaprasza na bezpłatną wystawę „Formy i pokolenia", stanowiącą finał projektu „Międzypokoleniowe Laboratorium Rzemiosła". Ekspozycja prezentuje efekty kilkutygodniowej, intensywnej współpracy młodych twórców oraz mistrzów rzemiosła z Warmii i Mazur, którzy wspólnie uczestniczyli w serii międzypokoleniowych design sprintów. Wystawa „Formy i pokolenia" dostępna jest na II piętrze Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu i można ją zwiedzać bezpłatnie w godzinach otwarcia instytucji aż do końca roku.

 

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Udanego weekendu

red.

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Uwaga! Opinia zostanie zamieszczona na stronie po zatwierdzeniu przez redakcję.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 