Nareszcie weekend: Wystawy, taniec i promocja książki o Elblągu

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

W piątek, 19 grudnia o godzinie 17 na elbląskim Placu Dworcowym odbędzie się kolejne spotkanie z osobami najbardziej potrzebującymi w naszym mieście. Będzie to szczególne spotkanie w wyjątkowym świątecznym wydaniu. Jest ono jedenastym tego rodzaju przedsięwzięciem zainicjowanym przez Misję Teen Challenge, skierowanym m.in. do osób bezdomnych, samotnych oraz potrzebujących.

Również 19 grudnia, o godz. 18 w Sali Koncertowej w Ratuszu Staromiejskim (ul. Stary Rynek 25) odbędzie się promocja książki dr Grażyny Nawrolskiej „Ocalić od niepamięci”. Wstęp wolny.

W sobotę, 20 grudnia w godz. 10-19 w Centrum Spotkań Europejskich Światowid odbędą się taneczne Mistrzostwa Województwa. Odbywają się na koniec roku kalendarzowego w każdym regionie Polski i ma na celu wyłonienie najlepszych par we wszystkich kategoriach wiekowych z podziałem na style taneczne. Start w Mistrzostwach Województwa daje parom możliwość uzyskania kwalifikacji do udziału w Mistrzostwach Polski.

W niedzielę, 21 grudnia w "Werandzie" przy Wieżowej 21 odbędzie się wystawa ilustracji i animacji znanych baśni i legend, gdzie wystąpią mniej lub bardziej znane postacie autorstwa pochodzącego z Elbląga Grzegorza Konopskiego. Wydarzenie odbędzie się w godz. 14-18.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu zaprasza na bezpłatną wystawę „Formy i pokolenia", stanowiącą finał projektu „Międzypokoleniowe Laboratorium Rzemiosła". Ekspozycja prezentuje efekty kilkutygodniowej, intensywnej współpracy młodych twórców oraz mistrzów rzemiosła z Warmii i Mazur, którzy wspólnie uczestniczyli w serii międzypokoleniowych design sprintów. Wystawa „Formy i pokolenia" dostępna jest na II piętrze Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu i można ją zwiedzać bezpłatnie w godzinach otwarcia instytucji aż do końca roku.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Udanego weekendu