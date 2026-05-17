Organowa muzyka przynosi natchnienie

Ponad 120-letnie organy w kościele św. Wojciecha rozbrzmiewały dzisiaj utworami Bacha. To znak, że rozpoczął się Elbląski Festiwal Organowy. To już czwarta edycja, choć niektórzy traktują ją jako... edycję nr 35. Dlaczego? Zobacz zdjęcia.

Festiwal Organowy, organizowany od czterech lat przez Elbląskie Towarzystwo Kulturalne na stałe wpisał się w kalendarz miejskich imprez. Zdobył już tak popularność, że mieszkańcy chętnie głosują na jego dofinansowanie z budżetu obywatelskiego, co miało miejsce w tym roku. Dzisiaj w podziękowaniu mogli wysłuchać ponad 120-letnich organów z kościoła św. Wojciecha na Zawadzie, za którymi zasiadł Paweł Seligman - organista, pianista, kameralista i pedagog.

Na co dzień pan Paweł jest nauczycielem w Państwowych Szkołach Muzycznych w Cieszynie oraz Jastrzębiu-Zdroju, gdzie prowadzi klasy organów. Kierownik artystyczny festiwali „Jesienne Koncerty Kameralne" w Gminie Brenna oraz "Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej" w Pogórzu. Pomysłodawca i kierownik artystyczny Cieszyńskiego Maratonu Bachowskiego. W niedzielę zaprezentował dzieła takich kompozytorów jak Bedřich Antonín Wiederman czy Johann Sebastian Bach.

Inauguracja IV Elbląskiego Festiwalu Organowego była okazją do podziękowań za dotychczasową działalność Teresie Wojcinowicz, prezes ETK, które świętuje w tym roku jubileusz 60-lecia działalności. Życzenia i kwiaty przekazała wiceprezydent Katarzyna Wiśniewska i dyrektor departamentu kultury Agata Prystupa.

Była to także okazje do wspomnień i szukania natchnienia, o czym ciekawie mówił Stefan Kotowski, elbląski przedsiębiorca, właściciel Hotelu Młyn, pasjonat odrestaurowywania zabytków.

– Mamy czwartą edycję festiwalu, ale w zasadzie możemy powiedzieć, że 35. Do 1998 roku w Elblągu odbywał się festiwal organowy, w którym uczestniczyłem promowany przez ksi infułata Józefczyka. Oprócz muzyki, która łagodzi obyczaje, organy dają także natchnienie. To właśnie siedząc na takich koncertach w katedrze miałem okazję do wielu przemyśleń i w efekcie rozpoczęcia współpracę z infułatem Józefczykiem w sprawie renowacji zabytkowych figur, które w pełnej okazałości dzisiaj możemy oglądać w Katedrze św. Mikołaja – mówił Stefan Kotowski. – Życzę wszystkim natchnienia, gdy ma się wiele pomysłów w głowie, podczas takiego koncertu można je sobie spokojnie poukładać – mówił miłośnik muzyki organowej.

Na czwartą edycję Elbląskiego Festiwalu Organowego składa się pięć koncertów, w każdą niedzielę do 14 czerwca. Kolejny odbędzie się 24 maja o godz. 19 w Katedrze św. Mikołaja. Wstęp wolny.