„Przeczekać ten moment” - wystawa Anieli Kucińskiej

13 maja 2026 roku w Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu otwarta zostanie wystawa malarstwa Anieli Kucińskiej pt. „Przeczekać ten moment”. Ekspozycję będzie można oglądać do 21 czerwca w Galerii Nobilis.

Prezentowane prace, choć wyrastają z bardzo osobistych doświadczeń artystki, poruszają tematy uniwersalne - bliskie każdemu w codziennym życiu. Malarstwo staje się dla autorki sposobem na porządkowanie emocji, myśli i przeżyć, a także próbą zatrzymania chwili i nadania znaczenia temu, co ulotne. To opowieść o potrzebie zrozumienia, oswojenia trudnych doświadczeń i zachowania tego, co ważne.

Aniela Kucińska jest absolwentką Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W 2025 roku uzyskała tytuł magistry sztuki w pracowni prof. Krzysztofa Gliszczyńskiego. Ma na swoim koncie wystawy indywidualne m.in.

w Gdyni i Sopocie oraz udział w projektach zbiorowych w Polsce i za granicą, w tym

w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Jest laureatką 29. Międzynarodowego Wschodniego Salonu Sztuki oraz Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Wojciecha Fangora, a także dwukrotną stypendystką Prezydenta Miasta Gdynia. W swojej twórczości inspiruje się poezją

i filozofią, co nadaje jej pracom refleksyjny charakter.

Wystawa „Przeczekać ten moment” w Galerii Nobilis to zaproszenie do zatrzymania się i osobistego spotkania ze sztuką, która skłania do uważności i refleksji.