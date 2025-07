Retrospekcja, czyli WAMA na ekranie

Kino Światowid zaprasza na kolejną edycję Retrospekcji - przeglądu najlepszych filmów prosto z WAMY - największego festiwalu w naszym regionie. Bezpłatne projekcje odbędą się 2 i 3 sierpnia o 17:30.

Tradycyjny „objazd” najlepszych filmów poprzedniej edycji festiwalu po kinach i domach kultury zatacza coraz szersze kręgi. „Retrospekcja” zawita w tym roku do trzynastu miast i miasteczek Warmii, Mazur i Powiśla. Tradycyjnie, zawita również do Kina Światowid.

W tym roku zaprezentowany zostanie pełnometrażowy film - Moje ulubione ciasto reż. Maryam Moghaddam, Behtash Sanaeeha, a także blok trzech krótkometrażowych produkcji: Breathless reż. Marta Socha, Nie ma mnie, reż. Daniel Le Hai, Gorzko reż. Marcin Kluczykowski. Wstęp na projekcje jest bezpłatny!

O filmach:

Moje ulubione ciasto

reżyseria: Maryam Moghaddam, Behtash Sanaeeha | czas: 97 min

Po śmierci męża i wyjeździe córki do Europy siedemdziesięcioletnia mieszkanka Teheranu Mahin czuje się osamotniona. Kobieta marzy o tym, by jesień swojego życia spędzić mając u boku kogoś, z kim mogłaby dzielić radości i troski dnia codziennego. Podczas jednego ze spotkań przyjaciółki przekonują ją, by chociaż spróbowała dać sobie jeszcze jedną szansę na miłość. Plan Mahin jest prosty – przełamanie codziennej rutyny i ożywienie życia uczuciowego, o którym wydaje się, że dawno już zapomniała. Dowiedziawszy się, że starszy taksówkarz o imieniu Faramarz również jest samotny, Mahin postanawia zaprosić go do swojego domu i spędzić z nim wspaniały wieczór. Historia jest także pretekstem, by pokazać, jak mieszkańcy Iranu próbują radzić sobie z opresyjnym, konserwatywnym reżimem.

Breathless, reż. Marta Socha, 27 min

Jana – dziewczyna z Belgradu, chorująca na mukowiscydozę, prosi przyjaciółkę o udokumentowanie chwil z jej życia z chorobą. Lekarze przewidują, że Jana umrze przed ukończeniem dwudziestego piątego roku życia. Z biegiem dni dziewczyna dowiaduje się o leku dostępnym za granicą. Postanawia opuścić rodzinę i walczyć o prawo do leczenia.

Nie ma mnie, reż. Daniel Le Hai, 23 min

Piotr po latach wraca do domu rodzinnego by skonfrontować się z ojcem alkoholikiem i odbudować relację ze swoim bratem Krzysiem. Film opowiada o człowieku, który musi zmierzyć się z przeszłością, która go dogania. W rolach głównych Piotr Głowacki, Andrzej Grabowski i Paweł Kempa.

Gorzko, reż. Marcin Kluczykowski, 29 min

Trwa próba chóru. Wśród solistów Karol i Henryk. Jak większość śpiewających, mężczyźni prowadzą dość spokojne życie seniorów. Są dojrzałą parą z wieloletnim stażem, jednak poza ścianami ich mieszkania nikt o tym nie wie. Pewnego dnia otrzymują zaproszenie, które zachwieje ich skrupulatnie ukrywaną codziennością.

Wstęp na projekcje jest bezpłatny.

Organizator: Instytut Kosmopolis