Światowid podsumowuje ubiegły rok

W trzech salach kina Światowid wyświetlono ponad 1800 seansów, które obejrzało ponad 74 tysięcy widzów. Ponad 10 tysięcy (uczestników i widzów) wzięło udział w imprezach tanecznych organizowanych przez CSE „Światowid” To tylko niektóre liczby opisujące ubiegły rok.

Działalność CSE Światowid jest bardzo szeroka. To trzy sale kinowe, w których oprócz filmów komercyjnych odbywają się seanse i wydarzenia o charakterze niekomercyjnym. Tylko cykl „Elbląg na Dużym Ekranie” to 11 seansów, które obejrzało ponad 3,2 tys. widzów. Do tego festiwale, np. grudniowy Festiwal Filmów Familijnych; w ubiegłym roku odbyła się piąta edycja.

- Rok 2025 to 287 różnych działań. Dla porównania w roku 2024 było ich 212 – mówił Antoni Czyżyk, dyrektor CSE „Światowid” na dzisiejszej (17 lutego) konferencji prasowej.

Turnieje i imprezy taneczne to kolejna duża część działalności Światowida. Od 28 lutego do 1 marca w Hali Sportowo – Widowiskowej odbędą się Mistrzostwa Polski w Tańcach Standardowych i Latynoamerykańskich.

Jak poinformował na konferencji prasowej Antoni Czyżyk, dyrektor CSE Światowid nie jest możliwe przeniesienie zawodów w inne miejsce. Przypomnijmy, że w tym samym czasie odbywa się turniej finałowy Mistrzostw Polski Juniorek w piłce ręcznej z udziałem drużyny Truso. Elbląski klub chciałby zorganizować turniej u siebie; pozostaje hala przy ul. Kościuszki, która jednak nie spełnia wszystkich wymogów regulaminowych wymaganych przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

Kolejnym problemem, z którym muszą zmierzyć się organizatorzy jest... zbyt małą baza hotelowa. Zdarza się, że zawodnicy, którzy do turniejów zgłaszają się „na ostatnią chwilę” mają problem ze znalezieniem noclegu. Krążą też plotki o przeniesieniu turnieju „Baltic Cup” do Trójmiasta.

- Na zawody rangi Mistrzostw Polski, w których uczestniczą tylko tancerze z Polski, baza hotelowa w Elblągu wystarczy. Mieliśmy obawy podczas organizacji zawodów w street dance w maju ubiegłego roku, kiedy spodziewaliśmy się 1200-1500 osób – mówił Antoni Czyżyk. - Baltic Cup z Mistrzostwami Świata rozkładamy na trzy dni właśnie ze względów logistycznych. Czekamy na uruchomienie hotelu Arbiter. Na dziś jeszcze wytrzymujemy, ale wiemy, że jak ktoś chce się zgłosić na ostatnią chwilę, to często rezygnuje z powodu trudności ze znalezieniem noclegu.

W pomieszczeniach Światowida widać też uczestników zajęć: od przedszkolaków po seniorów. Uczestniczą w wielu aktywnościach od zajęć plastycznych do jarmarkowych zakupów.

I jedno z najważniejszych działań: ochrona dziedzictwa kulturowego, głównie poprzez digitalizację obiektów historycznych z naszego województwa.

Anntoni Czyżyk, dyr. ŚwiatowŚwiatowida i Magadalena Czarnocka-Kaptur, z-ca dyr. Światowida (fot. Anna Dembińska)

- W każdym roku dogłębnie digitalizujemy 120 – 130 obiektów – poinformował Antoni Czyżyk. - Oprócz scanningu jesteśmy w stanie zrobić i opisać metadane wg standardów Narodowego Instytutu Dziedzictwa. My mamy chronić, upubliczniać to co w naszym regionie się dzieje.

- Zmienił się model organizacji wydarzeń kulturalnych. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu tylko ośrodek kultury zajmował się organizacja wydarzeń kulturalnych. Dziś tych podmiotów jest dużo więcej, bardzo aktywnie działa Urząd Miejski, który włącza się w kreowanie wydarzeń, jest bardzo dużo stowarzyszeń – dodała Magdalena Czarnocka – Kaptur, wicedyrektorka CSE Światowid. - Uważamy, że oferta kulturalna w Elblągu jest szeroka, a możliwości sponsoringu ograniczone. W pewnym momencie spojrzeliśmy na to, co robimy i co chcemy robić. Koncerty i eventy są ważne, ale wydaje nam się, że misją takich instytucji kultury powinno być też m.in. upowszechnianie kultury, edukacja kulturalna oraz zachowywanie dziedzictwa. Stąd tak duży nacisk włożyliśmy na Regionalną Pracownię Digitalizacji. To jeden z nielicznych w Polsce północnej ośrodków, który w trójwymiarze dba o zachowanie dziedzictwa z naszego regionu. I te materiały zostaną na wiele lat.

Koszt funkcjonowania CSE Światowid to około 11 mln zł, w tej sumie jest też m.in. koszt remontu (termomodernizacji) w Centrum Tanecznym „Promyk” (ok 1,7 mln zł), a także pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych (ok. 5 mln zł).

O inicjatywach Światowida w tym roku będziemy regularnie informować na naszych łamach.