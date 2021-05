„Symulacje” Agaty Borowej w Centrum Sztuki Galeria EL

Pierwsza po dłuższej przerwie wystawa, którą miłośnicy sztuki będą mieli okazję obejrzeć osobiście w Galerii EL, zatytułowana jest „Symulacje”. Na wernisaż, podczas którego spotkamy się z autorką prezentowanych prac Agatą Borową, zapraszamy w piątek (14 maja) o godz. 18:00.

Z twórczością Agaty Borowej elblążanie mieli okazję zapoznać się w 2019 roku podczas zbiorowej wystawy „The Son of Man Machine” prezentującej prace wychowanków z pracowni malarstwa Jarosława Modzelewskiego. Borowa pokazała wtedy zaledwie dwa płótna – obraz złoty i srebrny. Niejedna z osób zwiedzających wówczas wystawę zastanawiała się „Czy aby na pewno zostały one przez nią namalowane”? Tak silna była w nich iluzja i wrażenie, że stworzyła je maszyna, i że to muszą być wydruki.

W tamtym czasie zapadła decyzja o zaproszeniu artystki do zorganizowania jej indywidualnej wystawy w Galerii EL.

Agata Borowa niewątpliwie należy do artystek świadomych swoich wyborów artystycznych. Nowa wystawa, którą przygotowała z myślą o przestrzeni Galerii EL - architekturze XIII-wiecznego kościoła podominikańskiego, jest tego kolejnym dowodem.

W nawie głównej, prezbiterium i na dwóch piętrach empory Borowa prezentuje prace znane już z cyklów: „Woda, ziemia, powietrze”, „Czy to jest namalowane?”, „Historie łóżkowe”. Cykle te cały czas kontynuuje, tworząc ich kolejne warianty.

Jednak główną oś wystawy w Galerii EL tworzą nowe cykle zatytułowane: „Black metal”, „Symulacje”, „Niepewność”. To nad nimi artystka pracowała przez ostatnie dwa lata, na nowo eksperymentując z formą i materią obrazu. Jej iluzjonistyczne malarstwo doskonale oszukuje wzrok, wprowadza widza w stan dezorientacji i niepewności, a stawiane najczęściej przed pracami Borowej pytanie: „Czy to jest namalowane?” nadal pozostaje bardzo aktualne.

Artystka o swojej twórczości wypowiada się tymi słowami:

„Pociąga mnie iluzja w malarstwie, gra z widzem. (...)

Z moich prac zupełnie zniknęli ludzie. Nie lubię tej dosłowności, narracji, podążam raczej za wielością skojarzeń. Nie chcę już opowiadać historii, raczej pobudzać wyobraźnię. Ktoś mi powiedział, że mój obraz przypomina mu pustynię widzianą z samolotu, a ktoś inny (o czarnym obrazie), że przypomina mu materac z czarnym prześcieradłem, odrobinę za małym. Z jednej strony są to prace abstrakcyjne, bo nie przedstawiają czegoś konkretnego, a z drugiej hiperrealistyczne, ponieważ bardzo zależy mi na tym wrażeniu doskonałości.”

agataborowa.com

Agata Borowa – artystka wizualna i graficzka, absolwentka malarstwa na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (promotor prof. Jarosław Modzelewski) oraz architektury wnętrz na Politechnice Białostockiej.

Jej prace były prezentowane na wystawach indywidualnych i zbiorowych (m.in. Miejsce Projektów Zachęty, Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa; Galeria Arsenał, Białystok; BWA Zielona Góra; Galeria Labirynt, Lublin; Galeria m2, Warszawa; Galeria Bielska BWA; Galeria Platan, Budapeszt). Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011, 2006). Brała udział w rezydencjach i plenerach w Polsce oraz za granicą (Galeria Labirynt, Lublin; Genua, Włochy; Mojacar, El Bruc, Hiszpania; Kowno, Litwa). W 2015 otrzymała EEA Grants na realizację warsztatów „Uzajo” w ramach projektu Brumba, realizowanego z Fundacją Vlepvnet. Był to cykl zajęć związanych z pojęciem języka, gwar i dialektów. Warsztaty odbywały się w Norwegii, Islandii oraz na polskich pograniczach (Świetlica Krytyki Politycznej w Cieszynie; Galeria BWA Sokół w Nowym Sączu, Fundacja Villa Sokrates w Krynkach; Dom Kultury w Krasnopolu; Dom Litewski w Sejnach).

Zajmuje się malarstwem z pogranicza abstrakcji i hiperrealizmu. Ostatnio w jej twórczości pojawiły się nowe wątki związane z inspiracjami naukowymi oraz współpracą z Zakładem Biofizyki Molekularnej UAM w Poznaniu. Dzięki kontaktom ze światem nauki, powstał film „Jestem twoim powietrzem” (film ten również będzie zaprezentowany podczas wystawy „Symulacje” w Galerii EL.

SYMULACJE Agata Borowa

14.05.2021 (piątek), godz. 18.00 – wernisaż

Wystawa potrwa do 20.06.2021

Kuratorka wystawy: Karina Dzieweczyńska