Nareszcie weekend: Turniej tańca i charytatywny, koncerty oraz emocje sportowe

I znów piątek. Kolejny tydzień dobiega końca. Nieważne, jak byłby dobry, jego miejsce zajmie weekend. A co w ten weekend dzieje się w Elblągu?

Już dziś, w piątek 26 kwietnia Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” zaprasza na wyjątkową wystawę zbiorową Związku Artystów Plastyków pod tytułem „To, co ludzkie”. Wernisaż rozpocznie się o godz. 17.

Jak sobota to tylko parkrun Park Modrzewie! Start jak zwykle o godz. 9! Pięciokilometrowa trasa czeka na wszystkich chętnych, wystarczy się zarejestrować przed startem.

Kto aktywnie rozpocznie sobotę, może od razu pobiec do „Światowida”, który jest w ten weekend miejscem Ogólnopolskiego Turnieju Tanecznego Pomosty. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę 27 kwietnia o godzinie 10 i potrwa do godz. 19. Bilety do nabycia online lub na miejscu. Cena? 40 zł na trybunach i 60 zł przy stoliku.

Dla tych młodszych, ale też i trochę starszych, Biblioteka Elbląska ma inną propozycję na sobotę. Między innymi, filia Kostka zaprasza o godz. 11 na słynny już Planszówkowy zawrót głowy. Zabawa na Zawadzie potrwa aż do 15. Filia Lokomotywa o godz. 12 zaczyna swoje warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 6+, podczas których uczestnicy wykonają solne wazoniki. Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 55 625 60 90.

Każdego, kto ma ochotę wybrać się w weekend poza miasto, zapraszamy do Malborka, gdzie w sobotę nastąpi oficjalne otwarcie Przedzamcza dla turystów. Jest to kolejna przestrzeń dostępna dla zwiedzających, z całkiem nowymi pracowniami muzealnymi. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę o godz. 13, a zakończy się koncertem o 20, natomiast w niedzielę spotykamy się ponownie o godz. 13, żegnamy o 15-16 pokazem walki w szrankach.

Czy jest coś bardziej namiętnego niż tango? Elbląska Orkiestra Kameralna zaprasza na koncert „Yiddish Tango”. Z muzykami Elbląskiej Orkiestry Kameralnej wystąpi Olga Avigail oraz zespół Tango Attack! Występ zaczyna się o godz. 19 w sobotę w szkole muzycznej.

Weekend można zakończyć koncertowo, bo najpierw w niedzielę 28 kwietnia o godzinie 17 w Teatrze im. Aleksandra Sewruka odbędzie się Koncert z okazji 25-lecia Polski w NATO Wystąpi Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Obowiązują bezpłatne wejściówki.

I jeśli ktoś po tym koncercie poczuje niedosyt, to niech przyjdzie w niedzielę o godz. 19 do parafii św. Brata Alberta przy ul. Częstochowskiej, gdzie odbędzie się koncert „Ave Maria woła cały świat”. Wystąpi m.in. tenor Szymon Rona, solista Opery Bałtyckiej. Wstępem na to wydarzenie jest cegiełka w kwocie 20 zł do nabycia przed koncertem.

Bliscy rodziców chorej Wiktorii Wojtyńskiej i Stowarzyszenie Fabryka Dobra zapraszają na Charytatywny Turniej Piłki Nożnej "Gramy dla Wiktorii". Turniej odbędzie się w niedzielę 28 kwietnia w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej, godz. 8-18. Nie zabraknie też innych atrakcji, jak festyn rodzinny czy licytacje.

Przez cały weekend odbywać się też będzie koszykarski finał o drugą ligę. Energa Basketball Elbląg zaprasza na Halę przy ulicy Kościuszki w piątek o godz. 20, w sobotę o 17:30 i w niedzielę o 12:30. Po niedzielnym meczu wszyscy kibice zaproszeni są do Bażantarni na wspólne podsumowanie sezonu. O pozostałych sportowych emocjach przeczytasz w tym artykule.

Miłego weekendu!