Szanty na Dni Morza

Leonard Luther jest kompozytorem i wykonawcą piosenek wywodzącym się z dawnych kręgów kultury studenckiej. Całe życie związany z Bydgoszczą, rozpoczynał swoją drogę artystyczną w słynnym niegdyś klubie studenckim Beanus.

W swojej twórczości wykorzystuje teksty takich autorów jak: Aleksandra Bacińska, Jacek Ciechanowski, Ludwik Lipnicki, Mariusz Trzaska, Wiesław Sikorski, Sławomir Luter, Piotr Benecki czy Sławomir Kryś. Jednak jego największe przeboje wyszły spod pióra Aleksandry Bacińskiej („Preludium dla Leonarda", „Statystyczny uniform", „Scarlet", „Piosenka o Marianie" i wiele innych).

Był wielokrotnie nagradzany na popularnych festiwalach i przeglądach, jak: Yapa, Danielka, Bazuna, Włóczęga, czy Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie. Konsekwencją zdobytych laurów były programy w telewizji publicznej i lokalnej (wziął udział m. in. w programie Agnieszki Osieckiej „Boutique" oraz w programie Swojskie Klimaty), a także powołanie do życia kilkuosobowego zespołu, z którym rozpoczął „na poważnie" przygodę z poezją śpiewaną.

Współpracował w różnych okresach z wieloma znakomitymi muzykami, jednak od dwudziestu lat jego druhem, bratnią duszą, aniołem stróżem i przyjacielem scenicznym jest Piotr Gąsiewski – gitarzysta, harmonijkarz i aranżer.

Przystań Grupa Wodna - ul. Wybrzeże Gdańskie 12, koncert odbędzie się w sobotę o godz. 19:00 na Przystani Grupy Wodnej.

Udział w imprezie jest bezpłatny.