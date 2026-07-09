Szanty na Dni Morza
W ramach elbląskich obchodów Dni Morza Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? przygotowało wieczór dla miłośników szant i tematów żeglarskich. W programie koncert bydgoskich muzyków Leonarda Luthera i Piotra Gąsiewskiego, którzy na przycumowanej platformie pływającej zaśpiewają mniej i bardziej znane szanty. Po nim około godz. 20:00 "Gawędy Żeglarskie" przy ognisku - spotkanie z żeglarzami opowiadającymi o wyprawach morskich i nie tylko.
W swojej twórczości wykorzystuje teksty takich autorów jak: Aleksandra Bacińska, Jacek Ciechanowski, Ludwik Lipnicki, Mariusz Trzaska, Wiesław Sikorski, Sławomir Luter, Piotr Benecki czy Sławomir Kryś. Jednak jego największe przeboje wyszły spod pióra Aleksandry Bacińskiej („Preludium dla Leonarda", „Statystyczny uniform", „Scarlet", „Piosenka o Marianie" i wiele innych).
Był wielokrotnie nagradzany na popularnych festiwalach i przeglądach, jak: Yapa, Danielka, Bazuna, Włóczęga, czy Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie. Konsekwencją zdobytych laurów były programy w telewizji publicznej i lokalnej (wziął udział m. in. w programie Agnieszki Osieckiej „Boutique" oraz w programie Swojskie Klimaty), a także powołanie do życia kilkuosobowego zespołu, z którym rozpoczął „na poważnie" przygodę z poezją śpiewaną.
Współpracował w różnych okresach z wieloma znakomitymi muzykami, jednak od dwudziestu lat jego druhem, bratnią duszą, aniołem stróżem i przyjacielem scenicznym jest Piotr Gąsiewski – gitarzysta, harmonijkarz i aranżer.
Przystań Grupa Wodna - ul. Wybrzeże Gdańskie 12, koncert odbędzie się w sobotę o godz. 19:00 na Przystani Grupy Wodnej.
Udział w imprezie jest bezpłatny.