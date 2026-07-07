Przed nocnym wiatrem ewakuowano 400 dzieci z harcerskich obozów

Burze i wichury przechodzą we wtorek nad Polską. W Krynicy Morskiej zarządzono prewencyjne przeniesienie dzieci z obozu harcerskiego, ponieważ w nocy Mierzeję Wiślaną mają nawiedzić silne podmuchy wiatru - w porywach do 110 km/h.

We wtorek panują trudne warunki pogodowe na Mierzei Wiślanej.

Jak przekazała serwisowi tvn24.pl burmistrz Krynicy Morskiej Sylwia Szczurek, we wtorek wieczorem z obozu harcerskiego przeniesiono 400 dzieci na noc do szkoły i biblioteki w związku z bardzo niebezpiecznymi prognozami pogodowymi. W nocy oraz w środę w powiecie nowodworskim obowiązywać mają ostrzeżenia meteorologiczne najwyższego stopnia. Spodziewane są wysokie, sięgające 5 metrów fale i podmuchy wiatru rozwijające prędkość do 110 km/h.

Jak powiedziała na antenie TVN24 burmistrz Krynicy Morskiej wszystkie dzieci są zaopiekowane, a przeniesienie ich z obozów do szkoły i biblioteki gminnej ma charakter prewencyjny, ponieważ kulminacja złej pogody ma nastąpić około godziny 3. Przedsiębiorcy, którzy mają obiekty na plaży w Krynicy Morskiej zabezpieczają je workami z piaskiem, które przygotował tamtejszy UM.

Dodajmy, że również dla Elbląga i powiatu elbląskiego wydano ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Prognozowany jest wiatr z kierunków zachodniego i północno-zachodniego o średniej prędkości do 70 km/h, z porywami osiągającymi nawet 115 km/h.