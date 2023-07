Tradycja Nepalu z nowoczesnym sznytem - koncert Kanta dAb dAb

Na zaproszenie Stowarzyszenia Kulturalnego Co Jest? w piątek 21 lipca na dziedzińcu Biblioteki Elbląskiej zagra nepalska grupa Kanta dAb dAb. Elbląskie Święto Muzyki trwa w najlepsze!

Czerwcowe, finałowe emocje muzyczne za nami, ale akcja Elbląskie Święto Muzyki gra dalej. Tym razem Elbląg odwiedzi wyjątkowa muzyczna formacja Kanta dAb dAb. Artyści z Katmandu w Nepalu, którzy w tej części świat uchodzą za mistrzów gry na swoich instrumentach w ramach europejskiej trasy koncertowej wizytują m.in. Polskę - poprzedni koncert grają na gdyńskim festiwalu Globaltica.

Kiedy - piątek 21 lipca, godz. 20

Gdzie - dziedziniec Biblioteki Elbląskiej

Wstęp wolny

Planujemy atmosferę luźną, piknikową - zachęcamy do zabrania kocyka lub poduszki, na których można usiąść swobodnie na trawie.

Kanta dAb dAb

Grupa wykorzystując w swym instrumentarium sitar, gitarę basową i perkusję łączy muzyczne wpływy etniczne, tradycyjne - klasyczne nepalskie oraz różne zachodnie, tworząc groove, "tłustą" azjatycką, wyraźnie współcześnie brzmiącą fuzję. Wykorzystując tradycyjną i ludową muzykę Nepalu w formacie muzyki nowoczesnej wierzą, że dziedzictwo muzyczne Nepalu jest inspiracją i źródłem dla każdego muzyka. Kanta dAb dAb jest współzałożycielem jedynego darmowego festiwalu muzyki świata w Nepalu o nazwie Echoes In The Valley, Festival of Music (EitV).

Kolejne inspiracje KDD czerpie z eklektycznych doświadczeń trzech członków zespołu, którzy pracują jako jedni z najlepszych zawodowych muzyków w Nepalu od ponad dwóch dekad. Członkowie zespołu - Riju Tuladhar, Sunit Kansakar i Nikhil Tuladhar zapracowali na miano świetnych artystów poprzez udział w wielu nagraniach, koncertach i działaniach performatywnych.

Koncert grupy Kanta dAb dAb realizowany jest w ramach projektu Elbląskie Święto Muzyki część II finansowanego z Budżetu Obywatelskiego przez Samorząd Miasta Elbląga.