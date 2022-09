Trwa IX Festiwal Literatury Wielorzecze

W sobotę (24 września) o godz. 10 odbyła się inauguracja IX Festiwalu Literatury Wielorzecze, której towarzyszył wernisaż wystawy Bogdana Chojnackiego "W świecie tuszu i akwareli - Elbląg i marynistyka". W ramach Festiwalu odbyły się w sobotę między innymi warsztaty literackie z Mirką Szychowiak oraz spotkanie z Beatą Biały, autorką książki "Słońca bez końca. Biografia Kory". Zdjęcia.

Kora - piosenkarka, poetka, artystka. Charyzmatyczna i nietuzinkowa. Niedająca się zaszufladkować. Wzbudzająca skrajne emocje. Ikoniczna. Sama o sobie mówiła: „Nie jestem taka, jaką mnie opisują". Jaka zatem była? Jaka droga poprowadziła ją z ubogiego krakowskiego mieszkania w suterenie na największe polskie sceny? Co ją ukształtowało? Tego między innymi mogli dowiedzieć się uczestnicy spotkania z autorką jej biografii, dziennikarką i psycholożką Beatą Biały.

- Szukałam klucza do książki, tak aby moi rozmówcy to byli ludzie, którzy o Korze powiedzą różne rzeczy, tak, aby móc ją poznać z różnych stron. Chciałam pozbierać puzzle, które ułożą się w układankę, w całość, tak, abyśmy Korę poczuli z każdej strony. Opowiadają o niej przyjaciele, syn, fotograf, który zawsze robił jej zdjęcia, styliści, opiekunka, która była przez ostatnie dni z Korą. Udało mi się stworzyć obraz kompletny Kory – mówiła Beata Biały.

Autorka podkreśliła, że nie zależało jej, aby przedstawiać Korę tylko jako wokalistkę. - Chciałam tak „pogrzebać” w jej środku, zanurzyć się w człowieku. Zawodowo interesuje mnie człowiek, który jest inny, który w życiu dużo przeszedł, podejmował nieoczywiste wybory, miał trudno, który czasami upadł, ale się podniósł. Interesowała mnie Kora jako człowiek – mówiła autorka.

Książka nie ma być pomnikiem Kory, zaznaczyła Beata Biały.

- Kora by mi nie wybaczyła, gdybym zrobiła z niej pomnik. O niej można powiedzieć wszystko, ale nie to, że była nijaka, a pomniki są zwykle nijakie. Kora w mojej książce jest prawdziwa: z krwi i kości. Była prawdziwa, niepodrabialna, charyzmatyczna. Było się nią można łatwo zachwycić. Nie udawała niczego, ani tego że jest miła, ani niemiła, nie prawiła komplementów na wyrost i nie ukrywała przykrych rzeczy. Jest to bardzo cenna cecha – wyjaśniała Beata Biały.

Niedziela (25 września) będzie kolejnym dniem IX Festiwalu Literatury Wielorzecze. O godz. 13 w elbląskim muzeum odbędzie się rozdanie nagród V Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Wielorzecze".

niedziela 25 września

MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE W ELBLĄGU

10:00 "Z drugiej strony wiersza" warsztaty literackie z Piotrem Wiktorem Lorkowskim

11:45 "Romantycy - to twoja działka" spotkanie z Robertem Kowalskim (@Paryskie salony romantyków)

13:00 Rozdanie nagród V Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Wielorzecze"

13:45 panel „Jak się masz, KULTURO”