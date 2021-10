„Tu zaszła zmiana” – Elbląg 1990-2020, Elbląg na dużym ekranie

Listopadowe spotkanie z cyklu „Elbląg na dużym ekranie” poświęcone będzie zmianom, jakie zaszły w naszym mieście i regionie w ostatnich 30 latach. Seans ten planowany był w zeszłym roku, gdy obchodzono 30-lecia pierwszych wolnych wyborów do samorządów, ale przeszkodziła w tym pandemia.

W maju 1990 roku odbyły się pierwsze wolne wybory do samorządów lokalnych. Była to prawdziwa rewolucja ustrojowa, bo miastom i gminom oddano prawo do samodzielnego decydowania o ich rozwoju. I choć początkowo nie było łatwo, bo pieniędzy brakowało na wszystko, to dziś właśnie dzięki samorządom i ich skuteczności Polska tak bardzo się zmieniła.

Zmienił się również Elbląg, co będzie można zobaczyć w kinie. Półgodzinny film Juliusza Marka o historii elbląskiego samorządu ilustrowany jest bowiem zdjęciami z lat 90-tych XX wieku. Są też sylwetki wszystkich prezydentów Elbląga, w tym nieżyjących już Józefa Gburzyńskiego, Henryka Słoniny i Jerzego Wilka. Będzie to premierowy pokaz filmu.

Widzom zaprezentowana zostanie również najnowsza produkcja telewizji Truso.Tv pt.: „Powiat Elbląski” w reżyserii Jacka Żukowskiego. Warto zobaczyć ten film w dużej rozdzielczości w kinie, bo zdjęcia Krzysztofa Paluszyńskiego urzekają swoim pięknem. Dla wielu widzów zaskoczeniem może być również różnorodność krajobrazu i atrakcje, jakie czekają na turystów na terenie naszego powiatu.

Spotkanie odbędzie się tradycyjnie w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w dużej sali kina Światowid, w środę, 3 listopada o godz. 18:00. Będzie ono transmitowane na żywo przez telewizję Truso.Tv, również w internecie: na fanpagu Klubu Przyjaciół Elbląga oraz na profilu Express Elbląg na facebooku.

Organizatorami cyklu „Elbląg na dużym ekranie” jest Centrum Spotkań Europejskich Światowid i telewizja Truso.Tv, partnerami Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Klub Przyjaciół Elbląga oraz Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne w Elblągu. Patroni medialni, to Dziennik Elbląski oraz Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl.

Seans odbywać będzie się w reżimie sanitarnym, a wstęp jest bezpłatny.

Termin: 3 listopada | Godzina: 18:00 | Miejsce: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, duża sala kina Światowid | Wstęp: bezpłatny