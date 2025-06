Vibe wakacji w piosence elblążanek

- Wszystko wyszło dość spontanicznie, pojechałyśmy razem nad jezioro i postanowiłyśmy coś stworzyć. Zajęło to jednak ostatecznie dość długo, bo ten wyjazd był rok temu. Dawniej nie pisałam tekstów, „Wakacje lecimy” to mój pierwszy - podkreśla Patrycja Moneta, która odpowiada też za linię melodyczną utworu.

Patrycja i Kornelia znają się niemal od początku podstawówki, do czwartej klasy trafiły już razem. Obecnie obie śpiewają też w Szalonych Małolatach. W przyszłości dalej chcą się rozwijać muzycznie.

- Mamy dużo napisanych tekstów, pewnie w te wakacje też pojedziemy do studia coś nagrać - podkreśla Patrycja.

- Muzyka zawsze w nas była i będzie z nami do końca – mówi Kornelia.

Teledysk do „Wakacje lecimy” dziewczyny przygotowały same, nagrany został... telefonem.

- Nie jesteśmy na takim etapie, żeby wydawać duże pieniądze na takie nagrania, ale uważam, że to dobrze, że powstał teledysk związany z fajnymi wspomnieniami. Dużo się przy tym nauczyłyśmy – przyznaje Patrycja.

Sama piosenka została nagrana w Gdyni, w SHR Studios. Za produkcję, aranżację, kompozycję odpowiadają Dominik Szumny i Adrian Soliwoda.

Nasze rozmówczynie podkreślają, że związanie swojego życia z muzyką to także wyzwania.

- Dużo nauczyłam się, gdy byłam w The Voice Kids. To wszystko pięknie wygląda w telewizji, ale są też przykre sytuacje. Gdy ma się 14 lat, nie jest łatwo zmierzyć się np. z odpadnięciem z programu, ale musiałam sobie to w głowie poukładać - mówi Patrycja.