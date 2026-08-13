Wakacyjny kiermasz książek w bibliotece

Tradycyjnie, w trakcie Elbląskiego Święta Chleba, zapraszamy wszystkich miłośników książek na kiermasz książek wycofanych z księgozbioru, które szukają nowych domów i kolejnych czytelników. Kiermasz odbędzie się 22 sierpnia (sobota) i 23 sierpnia (niedziela). Cena książki 3 zł.

Godziny otwarcia kiermaszu:

22 sierpnia (sobota), godz. 10:00–15:00

23 sierpnia (niedziela), godz. 11:00–15:00

Miejsce:

Sala „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej, ul. św. Ducha 3-7

Na odwiedzających czeka kilka tysięcy książek! Będzie w czym wybierać – literatura piękna dla dorosłych, dzieci i młodzieży, a także książki popularnonaukowe z wielu dziedzin wiedzy. Dlaczego warto zajrzeć? Bo każda książka zasługuje na drugie życie! Nie pozwólmy, żeby dobre historie samotnie czekały na półkach – być może właśnie Ty dasz im nowy dom. Może znajdziesz tu swoją dawną ulubioną książkę z dzieciństwa? Może trafisz na brakujący tom ukochanej serii? Może odkryjesz coś, co rozbudzi nową pasję albo pomoże zgłębić zainteresowania? Czasem wystarczy jedno przypadkowe spotkanie z książką, żeby znaleźć tę wyjątkową – taką, do której chce się wracać. Zachęcamy do odwiedzenia kiermaszu zarówno w sobotę, jak i w niedzielę – w trakcie wydarzenia będziemy dokładać nowe tytuły, więc za każdym razem może czekać na Was coś innego! Warto zabrać własną torbę na książkowe zdobycze.

Więcej informacji:

Dział Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów

tel. 55 625 60 10