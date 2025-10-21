Warsztaty reporterskie z Mikołajem Grynbergiem

Jeśli chcesz się nauczyć, jak słuchać i rozmawiać, by usłyszeć prawdziwą historię, jak z rozmowy wydobyć emocje i znaczenia oraz jak zebrany materiał zamienić w spójną opowieść – zapraszamy do udziału w warsztatach, które w Bibliotece Elbląskiej poprowadzi wybitny pisarz i fotograf Mikołaj Grynberg. Warsztaty odbędą się w listopadzie, a będą się na nie składać cztery spotkania wypełnione twórczą pracą. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy odbywają się przez formularz.

Będziemy rozmawiać o tym, skąd wziąć dobrą historię. Jak rozmawiać, by ją dostać i o tym, jak później pracować nad tym materiałem. Zajmiemy się zagadnieniami związanymi z redakcją tekstu oraz jego autoryzacją – Mikołaj Grynberg o warsztatach. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się m.in. tego, jak prowadzić rozmowę, słuchać i zadawać pytania oraz jak opracowywać zebrany materiał, by składał się w całość. Uczestnicy spotkań będą pracować nad tym, jak uzyskać od swoich bohaterek i bohaterów dobrą historię. Jak ich słuchać, jak nie przeszkadzać w opowiadaniu, ale również jak pomagać. Jak nagrywać, jak redagować i jak dawać sobie radę z autoryzacją. Co wolno, a czego nie należy robić w pracy nad tekstem dokumentalnym.

Mikołaj Grynberg – pisarz i fotograf, z wykształcenia psycholog. Autor albumów fotograficznych: „Dużo kobiet” (2009) i „Auschwitz – co ja tu robię?” (2010). Jego zdjęcia były prezentowane niemal na całym świecie. Autor książek: „Ocaleni z XX wieku” (2012), „Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne” (2014), „Rejwach” (2017), „Księga wyjścia” (2018), „Poufne” (2020), „Jezus umarł w Polsce” (2023), „Rok, w którym nie umarłem” (2025). W 2021 roku zadebiutował jako reżyser filmem dokumentalnym „Dowód tożsamości” wyprodukowanym przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Od lat zajmuje się problematyką i historią polskich Żydów w XX wieku, zadając sobie i swoim rozmówcom pytania o to, jak to jest być Żydem w Polsce i co to tak naprawdę znaczy. Od kilku lat prowadzi warsztaty pisania historii osobistych. Laureat wielu nagród i nominacji do nich.

Cykl warsztatowy będzie obejmował 4 spotkania po 3 godziny (daty: 7.XI 17:00-20:00; 8.XI 10:00-13:00; 21.XI 17:00-20:00; 22.XI 10:00-13:00). Deklarując udział w warsztatach, uczestnicy zobowiązują się do udziału w całym cyklu warsztatowym. Warsztaty przeznaczone są dla starszej młodzieży i osób dorosłych. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy przez formularz. Osoby zapisane na warsztaty zostaną powiadomione w wiadomości mailowej.

Więcej informacji:

Dział Komunikacji Społecznej

tel. (55) 625 60 13 lub (55) 625 60 24

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Bliskie strony: historie rodzinne, biografie, autobiografie, dzienniki” z programu Promocja czytelnictwa 2025 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.