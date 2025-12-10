Wernisaż wystawy Brygidy Gawron-Strazzer w Kostce

Brygida Gawron-Strazzer o sobie:

- Od ponad dwudziestu lat mieszkam w Elblągu i bardzo kocham to miasto. Każdego dnia jak archeolog odkrywam coraz to nowe oblicza miasta, przedwojenne i współczesne. Z pochodzenia jestem Szwajcarką i tam ukończyłam szkołę artystyczną w Zurychu. Zostałam przyjęta do Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP). Malowanie i rysowanie towarzyszyło mi przez całe życie, tylko motywy się zmieniają. Uważam, że w życiu ważne jest, aby mieć pasję, coś co człowieka fascynuje, zajęcie, które pozwala zapomnieć chociaż na chwilę o troskach tego świata.