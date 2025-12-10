UWAGA!

----

Wernisaż wystawy Brygidy Gawron-Strazzer w Kostce

 Elbląg, Wernisaż wystawy Brygidy Gawron-Strazzer w Kostce

W piątek, 12 grudnia, o godz. 18:00 zapraszamy do filii bibliotecznej Kostka na osiedlu Zawada na wernisaż wystawy Brygidy Gawron-Strazzer, na którą składają się prace malowane farbami akwarelowymi oraz rysowane tuszem i ołówkiem. Wśród nich dawny Elbląg i jego okolice, kwiaty, pejzaże i motywy związane ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia. Wstęp wolny.

Brygida Gawron-Strazzer o sobie:

- Od ponad dwudziestu lat mieszkam w Elblągu i bardzo kocham to miasto. Każdego dnia jak archeolog odkrywam coraz to nowe oblicza miasta, przedwojenne i współczesne. Z pochodzenia jestem Szwajcarką i tam ukończyłam szkołę artystyczną w Zurychu. Zostałam przyjęta do Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP). Malowanie i rysowanie towarzyszyło mi przez całe życie, tylko motywy się zmieniają. Uważam, że w życiu ważne jest, aby mieć pasję, coś co człowieka fascynuje, zajęcie, które pozwala zapomnieć chociaż na chwilę o troskach tego świata.

 

Wystawę będzie można oglądać do końca lutego 2026 roku w godzinach otwarcia biblioteki.

Więcej informacji:

Filia nr 5 KOSTKA

ul. Józefa Wybickiego 20 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 9, wejście od ul. Andersa)

tel. (55) 625 60 95/96

Aleksandra Buła, Biblioteka Elbląska

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Kultura

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 