Wizjonerzy na dużym ekranie

Pierwsza środa miesiąca to tradycyjnie dzień, w którym odbywają się seanse organizowanego od 2006 roku cyklu „Elbląg na dużym ekranie”. Bohaterami najbliższego spotkania będą dwie postaci z dwóch różnych epok: Mieczysław Łabęcki – ostatni w Polsce retman, który latem ubiegłego roku przyprowadził do Elbląga flis Kanałem Elbląskim oraz Marian Wieleżyński, inżynier chemik z czasów II Rzeczpospolitej, twórca pierwszych na świecie instalacji do eksploatacji gazu ziemnego.

Film „Retman” powstał podczas I Flisu Kanałem Elbląskim. Jego bohater, Mieczysław Łabęcki z Ulanowa nad Sanem jest ostatnim w Polsce retmanem prowadzącym długodystansowe spławy drewna polskimi drogami wodnymi. W filmie opowiada o zapomnianym już zawodzie flisaka i tradycji spławu drewna i zboża Wisłą do Elbląga i Gdańska. Przypomina dawne pieśni i zwyczaje flisaków. A wszystko to na tle pięknej krainy Kanału Elbląskiego. Drugi wyświetlony w środę film opowiada o Marianie Wieleżyńskim, kontynuatorze dzieła Ignacego Łukasiewicza, wielkim patriocie, wynalazcy i wizjonerze, ojcu polskiego gazownictwa, a zarazem twórcy "Gazoliny", pierwszej w Polsce firmy opartej na akcjonariacie pracowniczym. Jest to dokument fabularyzowany, wyreżyserowany przez Mariusza Bonaszewskiego, w którym główne role grają: Wojciech Zieliński, Dawid Czupryński, Anna Cieślak, Krzysztof Jasiński i Marcin Kwaśny. Zrealizowany w malowniczych plenerach Podkarpacia, wzruszający i budujący widza film wyprodukowała lokalna telewizja „Obiektyw” z Krosna. Na seans zapraszamy w środę (1 marca) o godz. 18 do Kina Światowid. Organizatorami cyklu „Elbląg na dużym ekranie” jest Centrum Spotkań Europejskich Światowid i telewizja TRUSO.TV, partnerami Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Polskie Towarzystwo Historyczne o. w Elblągu i stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne w Elblągu. Wstęp wolny. Patronem medialnym wydarzenia jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl

Juliusz Marek, Studio Centralne Telewizji Lokalnych