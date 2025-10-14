Tak ma wyglądać centrum handlowe przy Żuławskiej

Inwestor z Tczewa złożył do ratusza wniosek o pozwolenie na budowę kompleksu handlowego przy ul. Żuławskiej. Na terenie obok Castoramy powstanie pięć obiektów handlowo-usługowych. Mają być gotowe najpóźniej do końca 2027 roku. Zobacz zdjęcia.

Działkę przy ul. Żuławskiej, o powierzchni prawie 3,5 hektara, w marcu 2023 roku od miasta za 4,4 mln zł kupiło Centrum Innowacji STB z Tczewa (obecna nazwa Centrum Innowacji Grabowski). Kilka dni temu złożyło do ratusza wniosek o pozwolenie na budowę.

- Planowane przedsięwzięcie obejmuje: wykonanie do 5 obiektów handlowo-usługowych, zagospodarowanie terenu z układem dróg, parkingów, dojazdów i ciągów pieszych, wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej (przyłącza i instalacje zewnętrzne): sieci wodociągowej, studni głębinowej o wydajności do 10 m3/h, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, w tym ogrodów deszczowych i zbiorników retencyjnych i/lub skrzynek rozsączających, sieci elektrycznej zasilania i oświetlenia oraz sieci teletechnicznej – czytamy w decyzji środowiskowej dla tej inwestycji.

(fot. wizualizacja Archiplan)

Powierzchnia budynków ma wynieść do 11,2 tys. m kw., powstać ma tu do 300 miejsc parkingowych. - Cały obszar inwestycyjny zostanie podniesiony o około 2 m. W ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia planuje się wykonanie terenów zielonych, tzn. trawników oraz nasadzeń zieleni wysokiej. W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wycinkę drzew i krzewów. Planowane budynki zostaną posadowione w systemie palowania – czytamy w decyzji środowiskowej. - W budynku nr 1 planowany jest jeden lokal handlowy, ogólnodostępna toaleta z węzłem technicznym. Budynki nr 2-5 zaprojektowano jako budynki handlowo-usługowe. W budynkach znajdą się lokale przeznaczone na wynajem, węzeł ciepła, pomieszczenie przewijania i karmienia dzieci oraz toaleta ogólnodostępna. Wejścia główne lokali zaprojektowano w elewacji od strony parkingu.

Przy ul. Żuławskiej powstanie kompleks handlowy podobny do tego, który powstał wcześniej przy ul. Browarnej czy Fromborskiej. Dodajmy, że nabywca tej działki, kupując ją od miasta, zobowiązał się, że rozpocznie zabudowę do końca 2025 roku i ją zakończy do 31 grudnia 2027 roku.

Kompleks handlowy zaprojektowała firma Archiplan, która na swojej stronie udostępniła jego wizualizację. - Kompleks składa się z wielu funkcjonalnych budynków handlowo-usługowych, z wygodnym układem komunikacyjnym i przestronnym parkingiem. Projekt uwzględnia planowaną infrastrukturę drogową, co dodatkowo zwiększa jego dostępność i atrakcyjność dla najemców oraz klientów. Naszym celem było stworzenie przestrzeni przyjaznej zarówno dla biznesu, jak i lokalnej społeczności – piszą autorzy projektu.