Własnoręcznie i ekologicznie. Nowa wystawa w Galerii EL

W czwartek (12 stycznia) w Galerii EL odbył się wernisaż wystawy trójmiejskiego artysty Pawła Błęckiego. W gotyckiej przestrzeni krużganka prezentuje on przede wszystkim obiekty kinetyczne, nazywane pająkami. Zobacz zdjęcia.

Jak podkreśla kurator wystawy Maciej Olewniczak, pająki mają charakter osobisty, nostalgiczny i są wspomnieniem artysty z czasu dzieciństwa, obserwacji amatorskiego rękodzielnictwa jego babci.

- Trudne, osobiste relacje rodzinne spowodowały w nim chęć wyrażania swoich emocji poprzez tworzenie. Dla niego sztuka stała się wyborem podyktowanym sytuacją osobistą. To jego swoista arteterapia, gest zapraszający do siebie ludzi, chęć podzielenia się sobą z innymi. Pająki Pawła Błęckiego to własnoręcznie tworzona polemika pomiędzy skrywanymi emocjami a otwartym rękodziełem. Rękodzieło jako aspekt wytwórczy artysta stawia na równi z ładunkiem emocjonalnym, jakie niesie dzieło. Prace, choć nawiązują do sztuki ludowej, są próbą jego dialogu pomiędzy własną podmiotowością a przeszłością. Obiekty Paweł Błęcki buduje m.in. z odpadów pokonsumpcyjnych, nadając im nową jakość: dzieła sztuki. Wykorzystując celowo takie materiały, odnosi się do istotnej we współczesnym świecie tematyki społeczno-ekologicznej - wyjaśnia Maciej Olewniczak w kuratorskim opisie wystawy.

- Wystawa jest dedykowana dokładnie do tego miejsca, czyli do krużganka Galerii EL. Nawiązuje też do dzieciństwa artysty. Babcia Pawła Błęckiego zajmowała się amatorsko rękodziełem i zaszczepiła w Pawle takie właśnie podejście do sztuki – mówił podczas wernisażu Maciej Olewniczak.

Artysta w krótkim wystąpieniu podziękował Galerii EL za przygotowanie wystawy. - Zapraszam wszystkich do jej obejrzenia. Wystawa nawiązuje do mojego dzieciństwa, ale też porusza temat bliski wszystkim, czyli ekologii - powiedział Paweł Błęcki.

Wystawę można oglądać do 12 marca.



Paweł Błęcki. Urodzony w Gdańsku. Fotograf, rzeźbiarz, autor obiektów i instalacji. Doktorant na ASP w Krakowie (w pracowni dra hab. Iwony Demko). Absolwent Intermediów na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (dyplom u prof. Piotra Kurki) oraz Fotografii na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Studiował również archeologię i kulturoznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim oraz fotografię w Szkole Filmowej FAMU w Pradze. W swoich pracach porusza tematy społeczne, ekologiczne i polityczne takie jak konsumpcjonizm, rękodzielnictwo czy arteterapia. Inicjator działań warsztatowo-partycypacyjnych, w których odtwarza tradycyjne techniki rękodzielnicze i osadza je we współczesnym kontekście. Współtwórca kolektywu atystyczno-badawczego Biuro Wspólnej Aktywności, zajmującego się zrównoważoną produkcją oraz dostępnością w polu sztuki. Współzałożyciel grupy Wspólnota Międzygatunkowa+ o charakterze artywistyczno-ekologicznym. Należał do kolektywu artystycznego Zbiór Pusty.

Jego prace były pokazywane m.in. na wystawach indywidualnych w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku, w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, w Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy oraz na wystawach zbiorowych m.in. w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, w BWA w Zielonej Górze, w BWA w Tarnowie, w BWA we Wrocławiu, w Galerii Labirynt w Lublinie. Rozwijając swoją praktykę artystyczno-badawczą uczestniczył m.in. w programie mentorskim Studio Mistrzyni Joanny Rajkowskiej, brał udział w rezydencji artystycznej w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz był współkuratorem wystawy Magiczne zaangażowanie w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu, na której pokazana została twórczość i aktywność kilkudziesięciu osób z pola sztuki współczesnej i aktywizmu ukierunkowanego na ochronę przyrody.