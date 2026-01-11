Trudne warunki na drogach

Na drogach w regionie wskutek intensywnych opadów śniegu panują trudne warunki. Ciężko jeździ się nawet po S7, na której wieczorem na wysokości Kazimierzowa doszło do kolizji.

Jak informuje Komenda Miejska Policji w Elblągu, jeden z kierowców stracił panowanie nad swoim autem, jadąc S7, i uderzył w barierę ochronną na wysokości Kazimierzowa w kierunku na Warszawę. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Jeden pas ruchu był przez pewien czas zablokowany.

Synoptycy przewidują, że intensywne opady śniegu w Elblągu i powiecie mogą potrwać aż do poniedziałkowego południa. Pokrywa śnieżna może osiągnąć nawet 35 cm.