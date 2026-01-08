Świętujcie z nami 25 lat portElu na wernisażu Fotka Miesiąca!

Już w środę, 14 stycznia, o godz. 18 czeka nas 19. Wernisaż Fotka Miesiąca. Na wystawie w Centrum Spotkań Europejskich Światowid zaprezentujemy prawie 80 zdjęć wykonanych przez Czytelników, przedstawiających piękno Elbląga i regionu. Nagrodzimy ich autorów, wybierzemy Fotkę Roku, której autor otrzyma 3 tysiące złotych ufundowane przez prezydenta Elbląga. Mamy też niespodziankę dla fotkowiczów, a wszystkich zapraszamy na wspólne świętowanie z nami 25-lecia portElu przy pysznym torcie!

Co roku na nasz konkurs przychodzą tysiące zdjęć. Wybór jest trudny, a ilość miejsc na wystawie ograniczona. Dlatego to, co można zobaczyć, to creme de la creme. Takie spojrzenie na miasto i region, poszukiwanie jego niezwykłych miejsc, ulotnych momentów zasługuje na nagrody.

Będzie ich sporo. Przede wszystkim nagrodzimy wszystkich, których zdjęcia ukazały się w kalendarzu Fotka Miesiąca na 2026 rok „Moja Mała Ojczyzna w obiektywie Czytelników”. Autorzy otrzymają statuetki zaprojektowane i wykonane przez uczniów Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym, a także vouchery do serwisu NaWynos.

Nasz kalendarz jest wyjątkowy, bo trafia do wszystkich najważniejszych instytucji na terenie całego miasta. Czyli wszędzie tam, gdzie mogą go wypatrzeć elblążanie. Nie można go kupić, bo szczęście jest bezcenne, a nasz kalendarz zawiera tylko dobre dni. Powstał dzięki wsparciu naszego partnera firmie Rockfin. Pewna liczba egzemplarzy będzie również dostępna na wernisażu dla chętnych.

Okładka kalendarza Fotka Miesiąca na 2026 rok (fot. Mariusz Ciągadlak)

Po raz drugi przyznamy nagrodę za Fotkę Roku dotyczącą Elbląga. Nazwisko autora ogłosimy dopiero podczas wernisażu, a otrzyma on 3 tysiące złotych – nagrodę ustanowioną przez prezydenta Elbląga Michała Missana.

Wernisaż będzie jak zawsze doskonałą okazją, by spotkać autorów zdjęć, wymienić się doświadczeniami, porozmawiać o fotografii i nie tylko. Doznaniom ducha będą towarzyszyć rozkosze podniebienia. Pyszny tort jak zawsze przygotuje dla nas Nowa Holandia.

Z okazji 25-lecia portElu mamy też specjalną niespodziankę dla fotkowiczów. Co to będzie, zdradzimy podczas wernisażu. Zapraszamy w środę, 14 stycznia o godz. 18 do Centrum Spotkań Europejskich Światowid. Wstęp wolny.

Na wystawie będziecie mogli obejrzeć niezwykłe zdjęcia Czytelników, blisko 80 fotografii prawie 30 autorów. Świętujcie z nami jubileusz 25-lecia przy pysznym torcie i w wyśmienitej serdecznej atmosferze. Do zobaczenia!