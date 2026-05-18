Przed uczniami kolejna okazja do odkrywania Elbląga w aktywny i nietypowy sposób. Ruszyły zapisy do 11. edycji gry miejskiej „Z dala od klawiatury, a bliżej kultury” organizowanej przez Centrum Spotkań Europejskich Światowid i skierowanej do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. Wydarzenie odbędzie się 11 czerwca 2026 roku i połączy dobrą zabawę z poznawaniem historii miasta oraz działalności lokalnych instytucji kultury.

Uczestnicy, działając w kilkuosobowych drużynach pod opieką dorosłych, będą przemierzać miasto, wykonywać zadania i rozwiązywać zagadki przygotowane przez organizatorów. Tegoroczna edycja wpisuje się również w obchody 780-lecia nadania praw miejskich Elblągowi.

Organizatorzy podkreślają, że celem wydarzenia jest nie tylko integracja i dobra zabawa, ale także zachęcenie młodych mieszkańców do odkrywania lokalnego dziedzictwa oraz budowania więzi z miastem. Gra pozwala uczestnikom spojrzeć na Elbląg z innej perspektywy i w atrakcyjny sposób poznawać miejsca związane z kulturą oraz historią regionu.

W organizację przedsięwzięcia tradycyjnie angażują się elbląskie instytucje kultury i edukacji: Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida, Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu, Departament Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz Centrum Sztuki „Galeria EL”. Wspólna inicjatywa ma również na celu wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz mieszkańców miasta.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10, a miejscem startu i zakończenia będzie CSE Światowid. Zgłoszenia przyjmowane są do 3 czerwca, a liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowe informacje oraz dokumenty zgłoszeniowe dostępne są u organizatora.