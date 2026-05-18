Wspólnoty się dogadały i budują parking

Około miliona złotych kosztuje budowa parkingu, jaki powstaje między budynkami przy ul. Kosynierów Gdyńskich i Trybunalską. Prace finansują istniejące tu wspólnoty mieszkaniowe, które doszły do porozumienia w sprawie parkingu po kilku latach negocjacji i ustaleń. Nowe miejsce parkingowe mają być gotowe do końca czerwca. Zobacz zdjęcia.

Teren między ulicami Trybunalską i Kosynierów Gdyńskich wspólnoty mieszkaniowe dzierżawią od miasta od 2015 roku za symboliczną złotówkę. - Jest to dzierżawa na preferencyjnych warunkach, które elbląski samorząd wprowadził dla wspólnot i spółdzielni na tzw. zagospodarowanie terenu – informuje Joanna Urbaniak, kierownik referatu prasowego Biura Prezydenta Elbląga.

Umowa dzierżawy obowiązuje do 2030 roku. Na tym terenie istnieje kilka wspólnot mieszkaniowych, których mieszkańcy od lat apelowali o budowę miejsc parkingowych. Negocjacje w sprawie projektu, wzajemnych rozliczeń i kredytowania inwestycji zajęły kilka lat. Modernizacja rozpoczęła się jeszcze w ubiegłym roku, ma zakończyć się do końca czerwca. Z naszych informacji wynika, że cała inwestycja kosztowała mieszańców około miliona złotych.

- Projekt budowlany zakłada realizację parkingu z drogami dojazdowymi, składającego się z 30 miejsc postojowych (w tym 1 miejsce dla osób z niepełnosprawnościami) – dodaje Joanna Urbaniak.