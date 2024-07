Ułatw sobie życie z podpisem elektronicznym

Wszyscy przekonaliśmy się, jak ważna i wygodna jest możliwość zdalnego załatwiania spraw urzędowych i biznesowych. Jeżeli zostały Ci stare przyzwyczajenia i biegasz po urzędach, załatwiając sprawy związane z Twoją firmą, wypróbuj podpis elektroniczny. Zdalny kontakt z urzędami to wygodne rozwiązanie, które pozwala na oszczędność czasu.

W zasadzie każde przedsiębiorstwo znajdzie zastosowanie dla podpisu elektronicznego. Postępująca cyfryzacja wpływa na naszą codzienność - obecnie dużo łatwiej skontaktować się z urzędami zdalnie niż osobiście.

Podpis elektroniczny będzie niezastąpiony przy tworzeniu i wysyłaniu sprawozdań PIT, posłuży Ci także do e-faktur oraz przesyłania JPK. Podpis kwalifikowany można wykorzystać do składania deklaracji w ZUS, wysyłania sprawozdań do KRS, zawierania umów oraz udziału w przetargach. Przy użyciu podpisu elektronicznego możesz rejestrować dane w UODO, przesyłać dane do GIIF, a także kontaktować się z wieloma innymi urzędami administracji publicznej. Podpis elektroniczny będzie też niezastąpiony przy budowie domu, ponieważ łatwiej jest wystąpić o rożnego rodzaju pozwolenia.

Dzięki kwalifikowanemu podpisowi elektronicznemu SIGILLUM możesz wygodnie, z dowolnego miejsca i o dowolnej porze, w pełni zdalnie podpisywać dokumenty. Podpis kwalifikowany posiada moc prawną taką samą jak podpis własnoręczny.

Jeśli chcesz podpisywać wygodnie umowy, załatwiać formalności na odległość, przyjdź do naszego biura przy ul. 1 Maja 1c w Elblągu i uzyskaj podpis elektroniczny w niecałe 30 minut.

Jesteśmy partnerem Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, dzięki tej współpracy i Państwa zaufaniu, w naszym punkcie wydaliśmy blisko 2 500 podpisów kwalifikowanych.

Zapraszamy

Biuro Usług Informatycznych SOFTEL

ul. 1 Maja 1c

82-300 Elbląg

tel. 55 235 39 76

e-mail: biuro@softel.com.pl

--- autopromocja ---