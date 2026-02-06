Za symboliczną złotówkę do teatru

Teatr im. Aleksandra Sewruka dołączył do programu „Teatr osiągalny”. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogli z jego oferty za symboliczną złotówkę. Resztę dopłaci samorząd województwa.

W ubiegłym roku program miał charakter pilotażowy i dotyczył Teatru Jaracza w Olsztynie. W 2006 roku dołącza do niego Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.

– Program „Teatr osiągalny” w edycji pilotażowej okazał się dużym sukcesem – mówi marszałek Marcin Kuchciński. – Z oferty biletu za symboliczną złotówkę skorzystało ponad 9 tysięcy uczniów i opiekunów z warmińsko-mazurskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Samorząd województwa pokrył różnicę między ceną biletu a kwotą, którą płacili widzowie, dzięki czemu dla wielu młodych ludzi była to pierwsza w życiu wizyta w teatrze. Dlatego nie kończymy pilotażu, tylko uruchamiamy drugą edycję programu. W tym roku jego skala będzie większa, ponieważ dołącza do niego Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.

W budżecie województwa zabezpieczono na ten cel 450 tysięcy złotych. Jest to o 200 tysięcy więcej w porównaniu do ubiegłego roku. Celem programu jest dotarcie z ofertą kulturalną do dzieci i młodzieży, która nie korzysta z oferty teatrów m.in. z powodu odległości.

Paweł Kleszcz, dyrektor Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu zaznaczył, że w Elblągu widz dziecięcy i młodzieżowy to najważniejszy widz.

– To jest bardzo duża grupa naszych widzów – mówi dyrektor Kleszcz. – Stąd mamy bardzo szeroką ofertę, jeśli chodzi o repertuar dla najmłodszych. Teraz na przykład gramy Koziołka Matołka, mamy też piękne widowiska jak choćby Mały Książę. Te tytuły, na które także chętnie przychodzą dorośli widzowie, dopełnią ofertę kulturalną w naszym regionie. Teatr osiągalny to piękny program, nie tylko dlatego, że trafi do tych, którzy mają kłopot z dotarciem do teatru, ale też pozwoli na teatralną edukację dzieci i młodzieży szkolnej.

Ideą tego założenia, jest zapobiegnie wykluczeniu uczniów, którzy nie korzystają z wyjazdów do instytucji kultury z powodów finansowych. W regulaminie programu uwzględniono dodatkowe premiowanie właśnie za odległość. Organizacja transportu pozostaje po stronie organów prowadzących placówki edukacyjne.

Dodatkowo, aby zapewnić dostęp do udziału w programie jak największej liczbie placówek, w regulaminie został wprowadzony zapis ograniczający udział w przedsięwzięciu grupie do jednej wizyty w semestrze. Termin wizyty ustali dyrektor szkoły wspólnie z teatrem, jak również będzie mieć możliwość wskazania preferowanych spektakli z aktualnego repertuaru.

Więcej informacji o programie Teatr osiągalny oraz formularze zgłoszeniowe umieszone będą na stronach internetowych teatrów: www.teatr.olsztyn.pl oraz www.teatr.elblag.pl.