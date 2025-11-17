Zmarł Piotr Biszko

Nie żyje Piotr Biszko, ps. Szkapa, który współtworzył legendarne zespoły elbląskiej sceny muzycznej z lat 80. I 90. – Szaleństwo E.A.P. Wiaterwii oraz Laputita. Miał 58 lat... Zmarł po długiej chorobie.

– Elbląg lat 80. i 90. był miastem szarym i smutnym. Pamiętam z czasów wczesnej młodości takie dołujące poczucie, towarzyszące całej młodzieży, co tu robić. Pewnie nie było to obce pytanie w innych miastach, ale tutaj to miało jakąś głębię. Kompletnie się tu nic nie działo, miasto było brudne, smutne, robotnicze, pozbawione ośrodków uniwersyteckich. Mieszkałem i wychowywałem się na Zawadzie i pamiętam, że pierwszych punkowców zobaczyłem w Gdańsku na wycieczce szkolnej, wyglądali jak UFO, jak z innej planety, Byłem wówczas zwykłym chłopakiem z liceum, z kartkami pogniecionymi pełnymi tekstów, który miał marzenie, by być wokalistą rockowym, bo oni mieli najwięcej dziewczyn – mówi Piotr Biszko w dokumencie Piotr Czerskiego pod tytułem „Laputita”.

Piotr Biszko był liderem zespołu Wiaterwii (powstał w 1987 r.), następnie kapeli Laputita. Muzycy odbywali swoje próby w Centrum Sztuki Galeria El, w której również koncertowali. - Na swoim koncie mają występy m.in. z formacją Apteka w elbląskim klubie muzycznym. W 1994 r. zarejestrowali materiał demonstracyjny oraz opublikowali utwór pt. „Zastrzel mnie jak psa” wydany na składance z elbląskimi zespołami „TERAZ MY, Reszta Może Poczekać” produkcji Heaven – czytamy o Laputicie, na stronie Muzyczny Elbląg, który jest twórcą Elbląskiej Encyklopedii Muzycznej.

Uroczystości pogrzebowe Piotra Biszko odbędą się w czwartek, 20 listopada o godz. 11 w kościele św. Wojciecha przy ul. Podgórnej, po mszy pogrzeb na cmentarzu Dębica.

Zobacz film „Laputita” Piotra Czerskiego dostępny na YouTube

Część 1

Część 2