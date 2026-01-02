6 sparingów przed rundą wiosenną

W trakcie okresu przygotowawczego do rundy wiosennej Olimpia Elbląg rozegra sześć meczów sparingowych. Przed startem rundy Olimpijczycy zmierzą się też ze Stomilem Olsztyn w meczu Wojewódzkiego Pucharu Polski.

Olimpijczycy do treningów wracają 7 stycznia. W trakcie okresu przygotowawczego drużyna Damiana Hebdy rozegra sześć meczów sparingowych. W czterech rywalami będą czwartoligowcy, w dwóch drużyny z drugiej grupy III ligi.

Na początek – Grom Nowy Staw. To wicelider pomorskiej IV ligi, który ma 6 punktów starty do pierwszej Gedanii Gdańsk. Z drużyną z Nowego Stawu elblążanie zmierzą się już 10 stycznia na boisku przy ul. Skrzydlatej.

Tydzień później (17 stycznia) formę żółto-biało-niebieskich sprawdzi Cartusia Kartuzy, szósta drużyna drugiej grupy III ligi. Mecz również w Elblągu.

24 stycznia Olimpijczycy zagrają z Wikędem Luzino. Zespół z Luzina po bardzo dobrej rundzie jesiennej rok 2025 zakończył na trzecim miejscu w drugiej grupie III ligi. Miejsce rozegrania meczu nie jest jeszcze ustalone.

Kilka dni później (28 stycznia) drużyna Damiana Hebdy zmierzy się z kolejnym czwartoligowcem – gdańskim Jaguarem. To 10. drużyna pomorskiej IV ligi. Elblążanie z gdańszczanami zmierzy się w Elblągu.

Ostatniego dnia stycznia do Elbląga przyjedzie lider pomorskiej IV ligi – gdańska Gedania. Serię meczów przygotowawczych elblążanie zakończą spotkaniem z Sokołem Ostróda. Drużyna z Ostródy rundę jesienną zakończyła na piątej pozycji w warmińsko – mazurskiej IV lidze. Mecz z Sokołem zaplanowano na 14 lutego.

Przed starem rundy jesiennej Olimpijczycy zagrają jeszcze ze Stomilem Olsztyn. Będzie to mecz 1/8 Wojewódzkiego Pucharu Polski. Gospodarzem – drużyna z Olsztyna, a rozegranie meczu ustalono na 21 lutego.

Runda wiosenna III ligi rusza 28 lutego. Olimpia zainauguruje ją meczem w Elblągu, w którym podejmie Ząbkovię Ząbki.