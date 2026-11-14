Bezradność na zamknięcie jesieni

W filmie często do ostatniej sceny czeka się na zwrot akcji, który pozwoli źle układającej się historii zakończyć się szczęśliwie. W Nowym Dworze Mazowieckim podobnego romantyzmu jednak zabrakło. Olimpia brutalnie zderzyła się z rzeczywistością: błąd z pierwszej połowy nadał ton rywalizacji, a później oglądaliśmy głównie festiwal bezradności. Świt nie musiał grać wybitnie, wystarczyły konkrety.

Olimpia rozpoczęła aktywniej, częściej pojawiała się na połowie Świtu i próbowała zagrozić po dośrodkowaniach, głównie z rzutów rożnych. Z tych wizyt niewiele jednak wynikało. Elblążanie krążyli w pobliżu pola karnego, ale brakowało ostatniego podania, celnego strzału, zwyczajnego konkretu. Świt potrzebował natomiast jednej okazji. W 14. minucie piłka po rzucie rożnym została dośrodkowana w światło bramki, Andrzej Witan interweniował niepewnie, wręcz błędnie, a Caceres wykorzystał zamieszanie i trafił z najbliższej odległości. Po golu mecz jednak nadal nie porywał. Olimpia nie potrafiła skorzystać z przeciętnej dyspozycji rywala, bo sama grała przeciętnie. Najbliżej wyrównania była w ostatnich sekundach pierwszej połowy, gdy Pietruszewski koniuszkami palców odbił mocne uderzenie Marcina Czernisa.

Chciało się wierzyć, że po zmianie stron Olimpia ruszy do odrabiania strat. Nadzieja szybko zderzyła się jednak z boiskową rzeczywistością. Elblążanie nie potrafili podkręcić tempa ani stworzyć realnego zagrożenia. Plan z pewnością istniał, ale jego realizacji nie było. Na domiar złego Świt zadał w 60. minucie kolejny cios. Marcin Manikowski opanował piłkę w polu karnym, ruszył w stronę bramki i podwyższył na 2:0. Drugie trafienie odebrało spotkaniu resztki napięcia, a gospodarze mogli pilnować przewagi bez wrzucania wyższego biegu. Olimpia szukała jeszcze szans po stałych fragmentach gry. Dawid Czapliński uderzał głową, ale nie trafił w światło bramki. Poważniejsze zagrożenie pojawiło się dopiero w końcówce, gdy Jakub Branecki zmusił Pietruszewskiego do skutecznej interwencji. Bramkarz Świtu odbił piłkę na rzut rożny. Był to jeden z nielicznych momentów drugiej połowy, w których defensywa gospodarzy znalazła się pod wyraźną presją.

Po siedemnastu kolejkach Olimpia ma 21 punktów, dokładnie tyle samo co jesienią poprzedniego sezonu. Później przyszła nerwowa walka o utrzymanie i wiosna bez domowego zwycięstwa. Przed zimową przerwą Elblążanie rozegrają jeszcze awansem dwie kolejki rundy rewanżowej: w Płocku oraz Lidzbarku Warmińskim. Chcąc uniknąć powtórki z zeszłego sezonu, warto zacząć zbierać punkty już teraz.

Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Olimpia Elbląg 2:0 (1:0)

1:0 - Caceres (14. min.), 2:0 - Manikowski (60. min.)

Olimpia: Witan - Sznajder (61’ Laszczyk) Wierzba, Mruk (74’ Sarnowski), Czapliński, Pek, Czernis (90’ Roszkowski), Kołoczek (61’ Szczudliński), Święty, Grączewski (61’ Krawczyk), Branecki