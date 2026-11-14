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Bezradność na zamknięcie jesieni

 Elbląg, Bezradność na zamknięcie jesieni
fot. Anna Dembińska (arch. portEl.pl)

W filmie często do ostatniej sceny czeka się na zwrot akcji, który pozwoli źle układającej się historii zakończyć się szczęśliwie. W Nowym Dworze Mazowieckim podobnego romantyzmu jednak zabrakło. Olimpia brutalnie zderzyła się z rzeczywistością: błąd z pierwszej połowy nadał ton rywalizacji, a później oglądaliśmy głównie festiwal bezradności. Świt nie musiał grać wybitnie, wystarczyły konkrety.

Olimpia rozpoczęła aktywniej, częściej pojawiała się na połowie Świtu i próbowała zagrozić po dośrodkowaniach, głównie z rzutów rożnych. Z tych wizyt niewiele jednak wynikało. Elblążanie krążyli w pobliżu pola karnego, ale brakowało ostatniego podania, celnego strzału, zwyczajnego konkretu. Świt potrzebował natomiast jednej okazji. W 14. minucie piłka po rzucie rożnym została dośrodkowana w światło bramki, Andrzej Witan interweniował niepewnie, wręcz błędnie, a Caceres wykorzystał zamieszanie i trafił z najbliższej odległości. Po golu mecz jednak nadal nie porywał. Olimpia nie potrafiła skorzystać z przeciętnej dyspozycji rywala, bo sama grała przeciętnie. Najbliżej wyrównania była w ostatnich sekundach pierwszej połowy, gdy Pietruszewski koniuszkami palców odbił mocne uderzenie Marcina Czernisa.

Chciało się wierzyć, że po zmianie stron Olimpia ruszy do odrabiania strat. Nadzieja szybko zderzyła się jednak z boiskową rzeczywistością. Elblążanie nie potrafili podkręcić tempa ani stworzyć realnego zagrożenia. Plan z pewnością istniał, ale jego realizacji nie było. Na domiar złego Świt zadał w 60. minucie kolejny cios. Marcin Manikowski opanował piłkę w polu karnym, ruszył w stronę bramki i podwyższył na 2:0. Drugie trafienie odebrało spotkaniu resztki napięcia, a gospodarze mogli pilnować przewagi bez wrzucania wyższego biegu. Olimpia szukała jeszcze szans po stałych fragmentach gry. Dawid Czapliński uderzał głową, ale nie trafił w światło bramki. Poważniejsze zagrożenie pojawiło się dopiero w końcówce, gdy Jakub Branecki zmusił Pietruszewskiego do skutecznej interwencji. Bramkarz Świtu odbił piłkę na rzut rożny. Był to jeden z nielicznych momentów drugiej połowy, w których defensywa gospodarzy znalazła się pod wyraźną presją.

Po siedemnastu kolejkach Olimpia ma 21 punktów, dokładnie tyle samo co jesienią poprzedniego sezonu. Później przyszła nerwowa walka o utrzymanie i wiosna bez domowego zwycięstwa. Przed zimową przerwą Elblążanie rozegrają jeszcze awansem dwie kolejki rundy rewanżowej: w Płocku oraz Lidzbarku Warmińskim. Chcąc uniknąć powtórki z zeszłego sezonu, warto zacząć zbierać punkty już teraz.

 

Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Olimpia Elbląg 2:0 (1:0)

1:0 - Caceres (14. min.), 2:0 - Manikowski (60. min.)

 

Olimpia: Witan - Sznajder (61’ Laszczyk) Wierzba, Mruk (74’ Sarnowski), Czapliński, Pek, Czernis (90’ Roszkowski), Kołoczek (61’ Szczudliński), Święty, Grączewski (61’ Krawczyk), Branecki


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Czekamy na złote myśli trenera WF
  • Teraz same przegrane i spadek do 4 ligi a Concordia awans do 3 ligi!
  • To jest kompletne dno ta gra. Grają piach i czy tam ktoś ma oczy co do oceny i tragicznej gry?
  • Kłaniam się Drodzy Czytelnicy w ten, pomeczowe późne popołudnie! Za nami wyjazdowa delegacja do Nowego Dworu Mazowieckiego i gładkie 2:0 ze Świtem - mecz dwóch drużyn grających w unikalnym stylu „bez pomysłu”, w którym Olimpia zaserwowała nam niestety kompletny brak walki, zero zaangażowania i brak gryzienia trawy. Ale ten mecz to tylko wisienka na torcie całej rundy jesiennej, po której aż cierpnie skóra. Nasz bilans punktowy jest niemal identyczny jak sezon temu, co oznacza, że od roku tkwimy w tym samym bagnie, balansując na samej krawędzi strefy spadkowej. Jest po prostu słabo. A najgorsze jest to, że kadra zawodnicza jest przecież ciekawa - owszem, przydałyby się jakieś celne wzmocnienia zarówno w defensywie, jak i ofensywie, ale w tym materiale drzemie potencjał. Prawdziwa czarna dziura znajduje się w sterówce. Nasz sztab szkoleniowy przez całą jesień serwował nam taktykę rodem z epoki parowej, gdzie plan na mecz ograniczał się do wrzutki w pole karne i modlitwy o pomyślny wiatr. Tu nie widać absolutnie żadnego pomysłu ani na tę kadrę, ani na poszczególnych rywali, którzy rozczytują nas już w szatni. Wielkie, listopadowe podsumowanie pracy sztabu zbliża się wielkimi krokami. W Olimpii potrzebne są naprawdę duże, diametralne zmiany - najlepiej zacząć od wymiany majstrów w sterówce, bo bez tego na wiosnę czeka nas prawdziwa tragedia. Ale głowy w górę! Ufajmy procesowi! Wspaniałego wieczoru!
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    Acme Crew(2026-11-14)
  • Komu trzeba więcej? Bezwstydnie przepalane miejskie pieniądze. Czasem szarpnie Augusto, jak jego brak, to z przodu 0 Totalny antyfutbol niewarty nawet złotówki
  • Och Karol !!!
  • to widac ze ich ciagnie do 4 ligi
  • Wycofać ich z rozgrywek, to co pokazują na boisku to jest żenada. Hańbią, klub, miasto i kibiców. Nie warto na nich łożyć i tak biorą pieniądze za nic. Druzyna bez ambicji i woli walki. Nie zasługują nawet na miano kopaczy nie potrafią nic. Dziecku by wytłumaczył że zrobiło źle i nie popełni więcej takiego błędu a oni są odporni na wiedzę. Są typowymi chłopcami do bicia. Nie chcą grać to do domu i wziąść się za pracę i zarabiać uczciwie na siebie. Pozdrowienia dla kibiców, tylko na nich można liczyć
  • 2 ha -W-F I zero punktow???
  • Jak mają grać jak od kilku miesięcy nie zobaczyli pieniędzy i prawdopodobnie do przyszłego roku nie zobaczą. To samo tyczy się trenerów akademii na którą klub dostaje składki od rodziców kilkuset dzieci, to jest około 50-60 tysięcy złotych. Nikt nie wiedzą gdzie idą te pieniądze, bo skoro ani piłkarze ani trenerzy nie dostają to co się dzieje w pieniędzmi?? Po księdzu AUDYTU nie było, a tu już przydałby się kolejny. Doprawdy cudowna ta restrukturyzacja pana ochraniacza.
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    1
    0
    Krawiec out(2026-11-14)
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