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Światła wystawiały cierpliwość pieszych na próbę. Przeszły korektę

 Elbląg, Światła wystawiały cierpliwość pieszych na próbę. Przeszły korektę
Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

Na światłach przy skrzyżowaniu Dąbka/Piłsudskiego (między stacją paliw a formą przestrzenną Ikar i po drugiej stronie, między Kamienicą Marszałka a Targowiskiem Miejskim), w sobotę wieczorem pieszy chcący przejść na drugą stronę ul. Dąbka musiał czekać ponad pięć minut - tak przynajmniej wynikało z naszych obserwacji i pomiarów. Zapytaliśmy o tę kwestię Urząd Miejski w Elblągu i - jak się okazało - sygnalizacja wymagała korekty.

Warto od razu dodać, że w ciągu dnia światła na tym skrzyżowaniu zmieniały się w znacznie szybszym tempie. Ponad 5 minut oczekiwania na przejście na drugą stronę ulicy to z kolei - przynajmniej w naszej ocenie - dość długi czas, który można lepiej wykorzystać w sobotni wieczór.

Zapytaliśmy więc, czy również zdaniem organizatorów ruchu czas oczekiwania nie jest tam zbyt długi? Na jakiej zasadzie działają te światła, jak jest regulowany czas ich zmian zwłaszcza w weekendy wieczorem? Może mamy do czynienia z jakimś błędem?

Odpowiedzi przesłał nam zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta.

- Zgłoszenie nieprawidłowości zostało przekazane do firmy zajmującej się utrzymaniem sygnalizacji świetlnej oraz wykonawcy inwestycji, który po zgłoszeniu przeprowadził kontrolę pracy sygnalizacji oraz diagnostykę występujących problemów w jej funkcjonowaniu. W ramach podjętych czynności przeprowadzono sprawdzenia, próby funkcjonalne oraz analizę działania systemu automatycznej detekcji pieszych i rowerzystów. Podczas analizy ustalono zasadność skorygowania i regulacji urządzeń detekcyjnych w obrębie skrzyżowania, których pierwotna regulacja nastąpiła w okresie uruchomienia przebudowanej sygnalizacji - informują urzędnicy.

Po uruchomieniu sygnalizacji wykonywano inne elementy skrzyżowania, m .in. bariery i podpórki rowerowe. To ich montaż i usytuowanie mogły wpływać na okresowe zaburzenia systemu wykrywania pieszych oczekujących na przejściu.

W związku z naszym zgłoszeniem firma zajmująca się sygnalizacją przeprowadziła szereg czynności:

  1. Weryfikację działania czujników automatycznej detekcji pieszych i rowerzystów.
  2. Ponowne określenie oraz poszerzenie stref detekcji pieszych w rejonie przejść.
  3. Wprowadzenie dodatkowych stref detekcji rowerzystów, uwzględniających miejsca oczekiwania przy zamontowanych barierach i podpórkach rowerowych.
  4. Dostosowanie konfiguracji czujników do rzeczywistego, docelowego zagospodarowania skrzyżowania.
  5. Przeprowadzenie ponownych prób funkcjonalnych po wprowadzeniu zmian.

Jak informują urzędnicy, wprowadzone korekty wyeliminowały nieprawidłowości i poprawiła się "skuteczność obsługi ruchu pieszego oraz rowerowego".

- Mając na uwadze znaczenie przedmiotowego skrzyżowania dla bezpieczeństwa i płynności ruchu, praca sygnalizacji będzie na bieżąco obserwowana, ze szczególnym uwzględnieniem godzin wieczornych oraz okresów zmniejszonego natężenia ruchu - czytamy jeszcze w odpowiedzi na nasze pytania.

TB

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