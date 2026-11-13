Światła wystawiały cierpliwość pieszych na próbę. Przeszły korektę

Na światłach przy skrzyżowaniu Dąbka/Piłsudskiego (między stacją paliw a formą przestrzenną Ikar i po drugiej stronie, między Kamienicą Marszałka a Targowiskiem Miejskim), w sobotę wieczorem pieszy chcący przejść na drugą stronę ul. Dąbka musiał czekać ponad pięć minut - tak przynajmniej wynikało z naszych obserwacji i pomiarów. Zapytaliśmy o tę kwestię Urząd Miejski w Elblągu i - jak się okazało - sygnalizacja wymagała korekty.

Warto od razu dodać, że w ciągu dnia światła na tym skrzyżowaniu zmieniały się w znacznie szybszym tempie. Ponad 5 minut oczekiwania na przejście na drugą stronę ulicy to z kolei - przynajmniej w naszej ocenie - dość długi czas, który można lepiej wykorzystać w sobotni wieczór.

Zapytaliśmy więc, czy również zdaniem organizatorów ruchu czas oczekiwania nie jest tam zbyt długi? Na jakiej zasadzie działają te światła, jak jest regulowany czas ich zmian zwłaszcza w weekendy wieczorem? Może mamy do czynienia z jakimś błędem?

Odpowiedzi przesłał nam zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta.

- Zgłoszenie nieprawidłowości zostało przekazane do firmy zajmującej się utrzymaniem sygnalizacji świetlnej oraz wykonawcy inwestycji, który po zgłoszeniu przeprowadził kontrolę pracy sygnalizacji oraz diagnostykę występujących problemów w jej funkcjonowaniu. W ramach podjętych czynności przeprowadzono sprawdzenia, próby funkcjonalne oraz analizę działania systemu automatycznej detekcji pieszych i rowerzystów. Podczas analizy ustalono zasadność skorygowania i regulacji urządzeń detekcyjnych w obrębie skrzyżowania, których pierwotna regulacja nastąpiła w okresie uruchomienia przebudowanej sygnalizacji - informują urzędnicy.

Po uruchomieniu sygnalizacji wykonywano inne elementy skrzyżowania, m .in. bariery i podpórki rowerowe. To ich montaż i usytuowanie mogły wpływać na okresowe zaburzenia systemu wykrywania pieszych oczekujących na przejściu.

W związku z naszym zgłoszeniem firma zajmująca się sygnalizacją przeprowadziła szereg czynności:

Weryfikację działania czujników automatycznej detekcji pieszych i rowerzystów. Ponowne określenie oraz poszerzenie stref detekcji pieszych w rejonie przejść. Wprowadzenie dodatkowych stref detekcji rowerzystów, uwzględniających miejsca oczekiwania przy zamontowanych barierach i podpórkach rowerowych. Dostosowanie konfiguracji czujników do rzeczywistego, docelowego zagospodarowania skrzyżowania. Przeprowadzenie ponownych prób funkcjonalnych po wprowadzeniu zmian.

Jak informują urzędnicy, wprowadzone korekty wyeliminowały nieprawidłowości i poprawiła się "skuteczność obsługi ruchu pieszego oraz rowerowego".