Ćwierćfinał Wojewódzkiego Pucharu Polski

Środowy wieczór w Biskupcu będzie przerywnikiem między ligową codziennością. Faworyta łatwo wskazać, jest nim Olimpia, chociaż jak głosi piłkarski truizm, puchary rządzą się swoimi prawami. Nie ma jednak większego pola do interpretacji, każdy inny scenariusz niż awans żółto-biało-niebieskich będzie odebrany jako rozczarowanie.

Stawka jest klarowna. W grze o trofeum pozostało tylko osiem zespołów, a w zasadzie siedem, bo pierwszego półfinalistę poznaliśmy we wtorek. Start Nidzica po widowiskowym starciu pokonał Naki w Olsztynie 4:3 i jako pierwszy zameldował się w najlepszej czwórce. Reszta? Wciąż na placu boju. Wśród nich Olimpia Elbląg. Klub z historią w Wojewódzkim Pucharze Polski. Pięć triumfów w latach 2001, 2002, 2003, 2007 i 2009 powoduje, że żółto-biało-niebiescy są najbardziej utytułowaną drużyną w tych rozgrywkach. Ale, zgodnie z piłkarską maksymą: historia trzeba znać, ale nie można nią żyć.

Tęcza Biskupiec pozostaje drużyną, którą trudno zamknąć w jednym zdaniu. Z jednej strony „królowie remisów” w Superscore IV lidze, z drugiej zespół, który potrafi rozbić przeciwnika bez cienia litości. Wystarczy spojrzeć na ich marsz w pucharze: 9:1, 5:1… liczby, które nie pozostawiają złudzeń. Co więcej, Tęcza w tym sezonie dwukrotnie boleśnie zweryfikowała rezerwy Olimpii. 5:0 jesienią, 4:0 wiosną. Wyniki jednoznaczne, przebieg spotkań jeszcze bardziej. Dominacja, konkret, bezwzględność. Obecnie jednak nie będzie starcia z drugim zespołem, do Biskupca pojedzie “jedynka”.

Znajome twarze

Na murawie nie zabraknie zawodników, których kibice z Elbląga znają doskonale. W barwach Tęczy zobaczymy Michała Lewandowskiego, wychowanka Mlexera Elbląg i przez lata jedną z rozpoznawalnych postaci Concordii, a także Patryka Burzyńskiego, który piłkarskie szlify zbierał w klubie z Agrykola. Dla Olimpii rozegrał 21 spotkań, zadebiutował w II lidze w Suwałkach. W tej opowieści jest jeszcze jeden wątek, bardziej świeży. Dominik Pawłowski, który dołączył do Olimpii przed sezonem, zimą obrał inny kierunek. W żółto-biało-niebieskich barwach zdążył rozegrać dwanaście spotkań i wpisać się na listę strzelców w meczu z rezerwami Widzewa Łódź.

Przedsezonowy sparing

Latem obie drużyny miały okazję spojrzeć sobie w oczy, ale była to rzeczywistość pozbawiona ciężaru stawki. W ostatnim meczu sparingowym przed startem sezonu 2025/26 Olimpia Elbląg pokonała Tęczę Biskupiec 3:0, rozstrzygając losy spotkania dopiero w końcówce. Przez długi czas był to mecz cierpliwości i szukania rozwiązań, a nie fajerwerków. Dopiero w ostatnich dziesięciu minutach Jarzębski, Laszczyk i Kordykiewicz przełamali impas, zamieniając przewagę w konkrety.

Trwająca edycja WPP

Decyzją Zarządu WMZPN z obowiązku gry w pierwszej rundzie zwolnione zostały zespoły III ligi, w tym Olimpia, a także drużyny z podium forBET IV ligi z sezonu 2024/25, w tym Tęcza. Zespół z Biskupca gdy wszedł już do rywalizacji zaczął od zwycięstwa w rzutach karnych z Romintą Gołdap, następnie rozbił Mazura Wydminy 9:1 oraz Polonię Lidzbark Warmiński 5:1. Olimpia Elbląg z kolei pokonała DKS Dobre Miasto 1:0, a potem bez większych problemów PFT Sampławę 9:1. W poprzedniej fazie zmierzyła się w derbach województwa ze Stomilem Olsztyn, wygrywając 2:1.

1/4 finału WPP

Zatoka Braniewo - Śniardwy Orzysz,

Sokół Ostróda - Znicz Biała Piska,

Olimpia Elbląg - Tęcza Biskupiec,

Start Nidzica - Naki Olsztyn 4:3

Bilans historyczny

Ostatni bezpośredni mecz Olimpia rozegra w Biskupcu 21 sierpnia 2004 roku. Dziennik Elbląski relacjonował [dodatek bezpłatny nr 33 (300) z dnia 23 sierpnia 2004] – Zwycięstwem w Biskupcu elblążanie przerwali passę 15 meczów wyjazdowych bez zwycięstwa. Goście prowadzenie mogli objąć już w 2. min, ale Lizak spudłował z 7 m. Chwilę później po strzale Guta piłkę odbiła się od słupka. W 18. min. przed olbrzymią szansą stanęli gospodarze, jednak Janeczko nie zdoło pokonać Hyza z rzutu karnego. Zemściło się to pięć minut przed końcem pierwszej połowy, gdy skutecznym uderzeniem rzutu wolnego z 19 m popisał się Chrzonowski. Po przerwie nadal atakowali goście. W 57. min Lizak wyłożył piłkę Nadolnemu, a ten z 7 metra strzelił do pustej bramki. Wynik spotkania ustalił Lizak.

Tęcza: Bernacki - Jarząbek, Papińczuk, Nowakowski, Chyczewski (75’ Kozłowski), Janeczko, Łach, Nosek (85’ Bielak), Rogoziński (75’ Jóźwiak), Tokarski, Korobczyc

Olimpia: Hyz - Cicherski, Chrzonowski, Sambor, Grygrowski (44’ J. Bykowski), Gut, Widzicki, Lepka (68’ Wiercioch), Lizak (87’ Łojek), Nadolny (85’ Kozieł), Ciesielski

W ogólnym rozrachunku oba zespoły mierzyły się czterokrotnie, po raz pierwszy w sezonie 2000/01, kiedy Tęcza była gospodarzem i po bezbramkowym remisie wynik zweryfikowano na walkower dla Olimpii z powodu gry nieuprawnionego zawodnika gospodarzy. W rewanżu padł remis 1:1. Ostatnie ligowe spotkanie tych drużyn miało miejsce 9 kwietnia 2005 roku, zakończyło się zwycięstwem Olimpii 2:0.

15.10.2000 r. - Tęcza Biskupiec - Olimpia Elbląg 0:3 wo

09.06.2001 r. - Olimpia Elbląg - Tęcza Biskupiec 1:1 (Chuderski)

21.08.2004 r. - Tęcza Biskupiec - Olimpia Elbląg 0:3 (Chuderski, Nadolny, Lizak)

09.04.2005 r. - Olimpia Elbląg - Tęcza Biskupiec 2:0 (Cicherski, Nadolny)

Tęcza Biskupiec - Olimpia Elbląg w środę, 22 kwietnia, godz. 19. Transmisja meczu na kanale WMZPNTV na platformie YouTube.