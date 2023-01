Nowe transfery w Olimpii

Pierwszym zimowym wzmocnieniem kadry Olimpii Elbląg jest napastnik Mariusz Gabrych. Kontrakt z klubem podpisał już też obrońca Kacper Szczudliński, którego na A8 kibice zobaczą w lipcu.

28-letni Mariusz Gabrych pochodzi z Inowrocławia. Karierę piłkarską zaczynał w Unii Janikowo związał się z Olimpią Elbląg 1,5-rocznym kontraktem. W rundzie jesiennej reprezentował barwy Sandecji Nowy Sącz, w I lidzie rozegrał 12 spotkań. Ma też za sobą 29 występów w Zniczu Pruszków, gdzie sezonie 2021/2022 w 29 meczach strzelił 8 bramek.

- Kibice mogą się po mnie spodziewać zaangażowania, woli walki i na pewno nie zabraknie mi serducha. Wierzę, że pomogę w awansie do pierwszej ligi - mówi Mariusz Gabrych w rozmowie dla klubowych social mediów.

- Moim priorytetem było, by Mariusz do nas dołączył. Udało się i teraz skupiamy się na wzmocnieniu pozycji wahadłowego i środkowego obrońcy – dodaje Przemysław Gomułka, trener Olimpii Elbląg.

Wiadomo, że od przyszłego sezonu 2023/2024 do Olimpii dołączy 22-letni Kacper Szczudliński. Rosły obrońca reprezentuje obecnie barwy Pogoni Grodzisk Mazowiecki, lidera 1. Grupy III ligi. - Przeniesie się do Związkowych po zakończeniu obecnego sezonu. Kacper związał się z klubem 2-letnim kontraktem z opcją przedłużenia – informuje Olimpia Elbląg na swojej stronie. - Jeżeli jeszcze nie wiecie, Kacper rozpoczął już strzelanie dla żółto-biało-niebieskich! Na listę strzelców wpisał się w grudniowym sparingu z Arką Gdynia.

Do treningów z zespołem po ponadpółrocznej przerwie spowodowanej kontuzją i operacją wrócił Dawid Winiarski. - Nie ma co się załamywać, trzeba patrzeć do przodu. Lekarz powiedział, że w styczniu już na pełnej! – mówił w czerwcu. I tak się stało, w styczniu już trenuje z pierwszym składem.