Olimpia podjęła decyzję

Przy Agrykola ostatnie dni upłynęły pod znakiem rozmów, analiz i rozważania różnych scenariuszy. Teraz klub odkrył karty i przedstawił decyzje dotyczące sztabu szkoleniowego oraz dalszego funkcjonowania pionu sportowego.

Początkiem całej sytuacji były niezadowalające wyniki pierwszego zespołu. We wtorek, 29 września, sztab szkoleniowy oddał się do dyspozycji zarządu, a w klubie rozpoczęły się rozmowy o dalszym funkcjonowaniu drużyny. Istotne okazało się stanowisko piłkarzy, którzy zwrócili się z prośbą o pozostawienie obecnego sztabu i umożliwienie dalszej pracy w dotychczasowym składzie. Zarząd przychylił się do tego wniosku. Jak czytamy w oświadczeniu, „obecny Sztab Szkoleniowy będzie kontynuował pracę z pierwszą drużyną Olimpii Elbląg”.

Nie oznacza to jednak pozostawienia wszystkiego w niezmienionym kształcie. Klub wprost zaznacza, że „pozostawienie Sztabu Szkoleniowego nie oznacza zatem braku zmian”, a dalsze działania mają prowadzić do „większej profesjonalizacji, uporządkowania odpowiedzialności oraz wykorzystania wiedzy i doświadczenia osób od lat związanych z piłką nożną i naszym Klubem”. Najważniejszą decyzją organizacyjną jest powrót Adama Borosa, wieloletniego trenera Olimpii i szkoleniowca kojarzonego z największymi sukcesami sportowymi klubu w ostatnich latach.

Od 1 października Boros obejmie stanowisko dyrektora sportowego. Zakres obowiązków ma być szeroki: współpraca z zarządem, sztabem, pierwszym zespołem i akademią, udział w budowie drużyny, polityce kadrowej, rozwoju zawodników oraz tworzeniu długofalowej koncepcji sportowej.

Zarząd liczy, że „wiedza, doświadczenie oraz znajomość specyfiki ZKS Olimpia Elbląg” będą wsparciem dla całego pionu sportowego. Klub wybrał więc wariant bez zmiany trenera, ale z wyraźnym poszerzeniem odpowiedzialności wokół pierwszej drużyny. Najbliższe tygodnie pokażą, jak nowy podział ról przełoży się na codzienne funkcjonowanie zespołu.

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