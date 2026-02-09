Piąty zimowy transfer Olimpii

Wydawało się, że trwające okienko transferowe w Olimpii dobiegło końca, tymczasem do drużyny dołącza 25-letni zawodnik, który przy Agrykoli potrafił już nawet strzelić gola.

- Skład na rundę wiosenną jest zamknięty? - zapytaliśmy Roberta Krawczyka z Olimpii w wywiadzie przeprowadzonym kilka dni temu (całość: tutaj).

- Tak. Wydaje mi się, że mamy odpowiedni skład na całą rundę, co mnie cieszy w większości tworzą go Elblążanie lub wychowankowie naszej Akademii. Oczywiście, że jest przestrzeń na to, aby uzupełnić skład, tylko nie chcemy robić tego na siłę - mówił wówczas prezes klubu.

Najwyraźniej udało się jednak znaleźć odpowiednie środki i wygospodarować miejsce na kolejny ruch transferowy. Przypomnijmy, że w trakcie zimowej przerwy żółto-biało-niebiescy pozyskali już Kacpra Szczudlińskiego, Łukasza Sarnowskiego, Szymona Krawczyka oraz Jakuba Pieczarkę. Teraz do tego grona dołącza Jakub Karbownik.

– Widzimy go przede wszystkim na „dziesiątce”, a w razie potrzeby może również grać jako wahadłowy. Swoje juniorskie kroki stawiał w Lechu Poznań, jednej z najlepszych akademii w Polsce. Nad tym transferem pracowaliśmy od jakiegoś czasu, ale po drodze pojawiły się różne okoliczności, które trzeba było poukładać. Ostatecznie udało się doprowadzić sprawę do końca - opowiedział o tym ruchu trener Olimpii Damian Hebda.

Pochodzący z Bełchatowa 25-letni Jakub Karbownik swoją przygodę z piłką nożną rozpoczął w miejscowym GKS-ie. Następnie przeniósł się do Akademii Lecha Poznań, w której spędził ponad siedem lat. W barwach „Kolejorza” wygrał Centralną Ligę Juniorów i był istotnym ogniwem drużyny rezerw. W sezonie 2020/2021 zdobył osiem bramek w II lidze, trafiając m.in. w meczu z Olimpią, rozegranym przy Agrykoli 17 kwietnia 2021 roku (żółto-biało-niebiescy wygrali wówczas 3:1).

Kolejnym przystankiem w karierze zawodnika były GKS Katowice (I liga) oraz Garbarnia Kraków (II liga), gdzie rozegrał 27 spotkań i zdobył cztery gole. Od sezonu 2023/24 reprezentował barwy Chełmianki Chełm, a w rundzie jesiennej bieżącego sezonu pojawił się na boisku przez 243 minuty. Karierę Jakuba uzupełniają również występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski.

Nowy zawodnik Olimpii podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2027 roku.