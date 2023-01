Testowane gole

W trakcie meczu Arki Gdynia z Olimpią Elbląg w zespole żółto-biało-niebieskich testowany był nowy zawodnik. Pokazał się z dobrej strony - piłkarz dwa razy wpisał się na listę strzelców.

Pierwszy mecz w zimowym okresie przygotowawczym Olimpia Elbląg rozegrała z pierwszoligową Arką Gdynia w Cetniewie, gdzie na obozie przygotowawczym przebywa gdyński zespół. Trenerzy umówili się na rozegranie trzech tercji po 40 minut.

Arka zaczęła gry od wysokiego pressingu i tym sposobem zmusiła Olimpię do obrony własnej bramki. Elblążanie szukali swoich szans w kontratakach. W 19. minucie mogliśmy oglądać bardzo ładną akcję w w wykonaniu żółto-biało-niebieskich. Ładne wprowadzenie piłki w pole karne Arki, niestety Yan Senkevich nie wykorzystał swojego ustawienia przed bramką gdynian.

W 22. minucie pierwszoligowiec wyszedł na prowadzenie. Najpierw elblążanie poradzili sobie z dośrodkowaniem w pole karne z rzutu wolnego - skończyło się na rzucie rożnym. Niestety, Janusz Gol wytkorzystał dośrodkowanie i pokonał elbląskiego bramkarza.

W 30. minucie Yan Senkevich próbował zaskoczyć bramkarza Arki strzałem z rzutu wolnego. Strzał celny, ale Kacper Krzepisz nie mia problemu ze złapaniem piłki. Osiem minut później było już 2:0. Fatalna próba wyprowadzenia piłki sprzed własnej bramki skończyła się przechwyceniem jej przez Karola Czubaka, który z zimną krwią umieścił piłkę w elbląskiej bramce.

To Arka była drużyną groźniejszą, pierwszoligowcy prowadzili grę. I Andrzej Witan wraz z formacją defensywną mieli bardzo dużo pracy w strefie obronnej.

W drugiej tercji obraz gry dużo się nie zmienił. Jak się okazało, Olimpijczycy mają problem z obroną rzutów rożnych. W 47. minucie arkowcy mieli kolejny tego typu stały fragment gry. Rozegranie chyba trochę zaskoczyło Olimpijczyków, a skończyło się bramką Oleksandra Azackiego.

W 52. minucie z bardzo dobrej strony pokazał się Maciej Famulak, który swój rajd na bramkę Arki zakończył celnym strzałem Daniel Kajzer, bramkarz Arki, udanie interweniował. Kilka minut później Yan Senkevich posłał piłkę nad poprzeczkę. To był moment, kiedy Olimpijczycy kilka razy zagrozili bramce pierwszoligowca.

W 60. minucie trener Arki wymienił całą dziesiątkę graczy z pola. Również Przemysław Gomułka zdecydował się wymienić kilku zawodników swojej drużyny. W kolejnych minutach mogliśmy oglądać ofiarną grę Olimpii w obronie.

Wydawać by się mogło, że również w trzeciej tercji to arkowcy kontrolują przebieg spotkania. Ale... elblążanie nie zamierzali tylko dograć meczu do końca. W 87. minucie Olimpijczycy zdobyli bramkę. Po ładnym dośrodkowaniu Pawła Kazimierowskiego z prawej strony na listę strzelców wpisał się zawodnik testowany. Olimpijczycy kilka razy przetestowali obronę pierwszoligowca. W 96. minucie Łukasz Łagowski obronił 100-proc. sytuację piłkarza Arki.

W 112. minucie kolejny atak Olimpii zmniejszył rozmiary porażki. Mogło się wydawać, że sytuacja jest niegroźna i piłkarze Arki poradzą sobie z zagrożeniem. Strzał Adriana Szantyra został obroniony, chwilę później zawodnik testowany ponownie skierował piłkę do bramki rywala.

Kolejny mecz sparingowy Olimpia Elbląg rozegra 28 stycznia. W Elblągu podejmie Sokoła Ostróda.

Arka Gdynia - Olimpia Elbląg: 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)

Bramki: 1:0 - Gol (22. min.), 2:0 - Czubak (38. min.), 3:0 - Azacki (47. min.), 3:1 - testowany (87. min.), 3:2 - testowany (112. min.)

Olimpia Elbląg: Witan - Sarnowski, Kuczałek, Piekarski, Jakubczyk, Filipczyk, Czernis, Danilczyk, Stasiak, Famulak, Senkevich. Grali też: Łęgowski, Branecki, Kazimierowski, Łaszak, Łąpoeś, Stefaniak, Szantyr, Wierzba, zaw. testowany

