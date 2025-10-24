Wigry kontra Olimpia. Stary bój w nowym wydaniu

Jeszcze niedawno Wigry Suwałki nosiły bliznę po trudnym upadku, dziś otrzepały kurz i z uśmiechem rzucają rękawicę kolejnym rywalom. W najbliższej kolejce czeka ich pojedynek z elbląską Olimpią, czyli coś na kształt starcia dwóch facetów, którzy znają się z dawnych lat i nadal mają sobie coś do udowodnienia.

W ostatnich dniach dość niespodziewanie doszło do zmiany trenera w Wigrach Suwałki. Zaledwie dwa dni po efektownym zwycięstwie 3:0 nad Lechią Tomaszów Mazowiecki, rozegranym 12 października, klub ogłosił nowego szkoleniowca. Pawła Cimochowskiego, autora awansu z IV do III ligi i architekta obecnej przebudowy drużyny, zastąpił 29-letni Arkadiusz Szczerbowski, były bramkarz Wigier, a w ostatnich latach członek sztabów szkoleniowych w Ekstraklasie i I lidze (pracował u boku Dawida Szulczka i Adriana Siemieńca).

Klub tłumaczy roszadę jako „naturalny krok w rozwoju struktury sportowej”, mający połączyć wizję pierwszego zespołu z długofalową strategią szkolenia młodzieży. Cimochowski jednak pozostanie w Wigrach, obejmie kluczową funkcję w akademii. Nowy rozdział w ich historii rozpoczął się udanie, bo w debiucie Szczerbowskiego zespół pokonał na wyjeździe Mławiankę Mława 2:1.

Po tym zwycięstwie Wigry umocniły swoją pozycję w górnej części tabeli i z dorobkiem 21 punktów zajmują szóste miejsce w Betclic 3. Lidze. Na ten wynik złożyło się sześć zwycięstw i trzy remisy, przy bilansie bramkowym 20:18. Suwalska ekipa szczególnie dobrze czuje się przed własną publicznością, gdzie w siedmiu meczach odniosła cztery wygrane, jeden remis i poniosła dwie porażki, zdobywając 13 goli i tracąc 9. Na tym etapie sezonu mają sześciopunktową przewagę nad „królami remisów”, jak coraz częściej określa się Olimpię Elbląg. Żółto-biało-niebiescy po ostatnim, pełnym emocji 3:3 z Widzewem II Łódź legitymują się bilansem sześciu podziałów punktów, co jest największą liczbą w lidze. Elblążanie zgromadzili dotąd 15 punktów, odnosząc trzy zwycięstwa, a na wyjazdach ich dorobek to jedno zwycięstwo, trzy remisy i dwie porażki.

Nagle przerwana rywalizacja

W sezonie 2013/14 Wigry Suwałki przeżywały jeden z najpiękniejszych momentów w swojej historii. Drużyna, prowadzona przez Zbigniewa Kaczmarka, sięgnęła po mistrzostwo II ligi wschodniej i po raz pierwszy wywalczyła awans na zaplecze Ekstraklasy. Przez sześć kolejnych lat biało-niebiescy utrzymywali się w I lidze. Po spadku w 2020 roku Wigry dwukrotnie ocierały się o powrót na ten poziom rozgrywkowy, jednak przegrane baraże z KKS Kalisz i Motorem Lublin pogrzebały nadzieje na szybki powrót. 25 czerwca 2022 roku nadszedł jednak trudny moment w najnowszej historii klubu, z powodów finansowych Wigry wycofały się z rozgrywek II ligi. „Jesteśmy przekonani, że dzisiejszy krok – choć trudny – jest to ruch w kierunku uratowania przyszłości Wigier Suwałki i dający nam szansę na zachowanie ciągłości funkcjonowania Klubu w rozgrywkach piłkarskich” – napisano w oficjalnym komunikacie. Nowy rozdział rozpoczął się w sezonie 2022/23, Wigry przystąpiły do rywalizacji na piątym poziomie rozgrywkowym. Po dwóch sezonach w podlaskiej IV lidze zespół awansował do Betclic 3. Ligi grupy 1.

Sezon 2021/22 był zatem ostatnim, w którym drogi Olimpii Elbląg i Wigier Suwałki przecięły się ligowo. W suwalskiej drużynie występował wówczas Tomasz Lewandowski, były kapitan Olimpii. Po wycofaniu Wigier przeniósł się do Pogoni Siedlce, gdzie w marcu 2023 roku, tuż przed meczem z Olimpią, wspominał dla naszej redakcji tamten trudny czas:

– Idąc do Wigier Suwałki miałem nadzieję, że spędzę tam przynajmniej dwa lata, na taki czas podpisałem kontrakt. Niestety w życiu nie można niczego planować. W zasadzie w piątek pojawiła się informacja, że Wigry wycofują się z rozgrywek, w sobotę odbyło się oficjalne spotkanie z zarządem klubu i wtedy potwierdzono upadek. To był szok, ponieważ niczego nie brakowało: wypłaty na czas, organizacja na poziomie I ligi, cała otoczka wokół klubu na świetnym poziomie. Szczęście w nieszczęściu, że Wigry zajęły wysokie 5. miejsce i nie bylo problemu w znalezieniu nowej drużyny (...).

Przed sobotnim meczem

Do składu Olimpii powrócą pauzujący za kartki Kołoczek i Semeniv. Żółto-biało-niebiescy oczywiście liczą na skuteczność Oskara Kordykiewicza, a między słupkami najpewniej ponownie zobaczymy Tymona Wojciechowskiego. Młody bramkarz nie popełnił rażących błędów, a jego obecność jest kluczowa, zwłaszcza w kontekście nieobecności Czaplińskiego oraz wymogu gry młodzieżowcami. Do pełnej dyspozycji wciąż nie wrócili Łaszak i Laszczyk.

W szeregach Wigier pewnym punktem pozostaje bramkarz i kapitan drużyny, 30-letni Mateusz Taudul, z przeszłością w akademii Evertonu oraz kilkuletnią przygodą w klubach cypryjskich, m.in. AEK Larnaka i AS Othéllos Athiénou. Warto zwrócić uwagę na ofensywnego pomocnika Bartosza Gużewskiego, który rozpoczął swój ósmy sezon w Wigrach, choć nie rozgrywał ich ciągiem, i należy do nielicznych, którzy reprezentowali klub na zapleczu Ekstraklasy. Najskuteczniejszym graczem suwalskiej ekipy pozostaje Łukasz Święty (pięć goli), ostatnio związany z Polonią Lidzbark Warmiński, a wcześniej m.in. z Sokołem Ostróda.

Bilans konfrontacji

26 meczów: 12 zwycięstw Olimpii, 7 remisów, 7 zwycięstw Wigier;

bramki: 35:28 dla Olimpii

04.07.1976 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 3:1 (Tyl x2, Beger),

18.07.1976 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 1:3 (Beger, Stryganek, Kierno)

19.10.1980 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 0:0

23.05.1981 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 4:1 (Spychalski x2, Kliszewicz, Gołębiewski)

09.09.1984 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 2:2 (Boros, Karman)

28.04.1985 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 1:1 (Spychalski)

21.09.1988 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 1:1 (Hanis)

14.05.1989 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 2:1 (Swajda, Buczkowski)

28.09.2002 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 0:1 (Wiśniewski)

26.04.2003 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 1:0 (Sznaza)

23.08.2006 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 2:1 (Trafarski, Wierzba)

06.04.2007 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 4:1 (Ruszkul)

08.09.2007 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 2:1 (Lepka)

19.04.2008 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 2:1 (A. Kowalczyk, Sambor)

25.07.2009 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 1:0 (Ł. Pietroń)

15.11.2009 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 3:0 (walkower)

18.09.2010 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 1:0

07.05.2011 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 0:0

15.08.2012 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 1:2 (Lewandowski, Burzyński)

17.04.2013 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 3:0 (Nadijewskij, Raduszko, Wierzba)

07.09.2013 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 3:0

12.04.2014 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 0:0

28.08.2020 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 2:1 (Wenger)

06.03.2021 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 0:0

13.08 2021 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 1:0

04.12.2021 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 4:1 (Sienkiewicz x3, Stanisławski)

Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg w sobotę, 25 października, godz. 17.