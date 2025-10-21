Wolontariat w ZKS Olimpia Elbląg 

ZKS Olimpia Elbląg, występujący w Betclic 3 Lidze, ogłasza nabór wolontariuszy na dni meczowe i do działań w życiu codziennym Olimpii. Klub zachęca do udziału w akcji wszystkich miłośników piłki, w szczególności studentów i młodzież (osoby od 16. roku życia, młodsi za pisemną zgodą rodziców). Wolontariusze zyskają unikatową okazję, aby poznać pracę klubu „od kuchni” i zdobyć cenne doświadczenie podczas organizacji spotkań piłkarskich.

W zakres obowiązków wolontariuszy będzie wchodzić wsparcie klubu w wielu obszarach. Na dzień meczu i w codziennym funkcjonowania klubu potrzebne będzie m.in.:

obsługa organizacji meczu i kibiców: koordynacja wejść na stadion, pomoc przy strefach kibica, animacje dla dzieci, asysta osobom niepełnosprawnym i promocja wydarzeń towarzyszących;

media i marketing: pomoc przy obsłudze klubowych mediów społecznościowych i mediów tradycyjnych, współpraca z dziennikarzami, dbanie o ekspozycję brandingu meczu (banery, reklamy) oraz pomoc przy organizacji konferencji prasowej;

prace przedmeczowe: przygotowanie stadionu i zaplecza przed meczem (montaż dekoracji, przygotowanie materiałów informacyjnych, wsparcie logistyki);

działania organizacyjne - rozwieszanie plakatów, uczestniczenie w akcjach reklamowych klubu, spotkaniach z zawodnikami, uczestniczenie w życiu szatni, możliwość udziału w meczach wyjazdowych Olimpii.

Wolontariusze powinni być dyspozycyjni (również w weekendy), zaangażowani i pasjonować się piłką nożną. Klub gwarantuje darmowe wejściówki na mecze Olimpii Elbląg oraz gadżety klubowe . Na meczach zapewniony będzie poczęstunek (napoje, ciepłe przekąski, obiad) oraz szkolenia przygotowujące do obowiązków. Udział w wolontariacie umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu organizacji wydarzeń sportowych, poznanie pracy profesjonalnego klubu oraz nawiązanie cennych znajomości w środowisku piłkarskim. Zainteresowani mogą zgłaszać się już teraz, wystarczy wysłać e-mail na adres klub@zksolimpia.pl (w temacie wiadomości wpisać „WOLONTARIAT”), podając krótko swoje dane i motywację. Wolontariat w Olimpii Elbląg to świetna okazja, aby spojrzeć na futbol od środka i stać się częścią klubowej społeczności.